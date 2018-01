El ejército está a punto de liberar a todos los vehículos atrapados en la AP-6

La Unidad Militar de Emergencias (UME) está a punto de liberar al millar de coches atrapados por la nieve entre los kilómetros 71 y 79 de la AP-6 en Segovia, según ha anunciado el director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Gregorio Serrano



"Están a punto de liberar a todos los vehículos atrapados", ha escrito Serrano en su cuenta de Twitter.



Además, ha detallado que "se ha habilitado un carril adicional en sentido Madrid para acelerar la evacuación" de los mismos.



La nieve caída desde este sábado ha obligado a cortar decenas de carreteras en varios puntos del país, incluida la A-6 en la sierra de Madrid y la AP-6 en varios puntos, donde decenas de vehículos han quedado atrapados y han tenido que ser rescatados por la UME, tras pasar la noche en la carretera.



La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para este domingo pone en aviso de riesgo a 29 provincias por nevadas, que se prevén de mayor riesgo en La Rioja y Navarra (en esta última además habrá riesgo por aludes) y donde se ha activado el aviso de máximo nivel (rojo) por riesgo extremo. Además, Asturias, Guipúzcoa, Álava, Madrid, Soria, Segovia, Burgos, Ávila, Toledo, Guadalajara, Cuenca y Cantabria activarán el aviso naranja por riesgo importante causado por las nevadas.



Otras provincias en que se activarán avisos de nivel amarillo por la nieve serán Jaén, Zaragoza, Huesca (donde se activará además aviso amarillo por riesgo de aludes), Teruel, Albacete, Ciudad Real, León, Palencia, Salamanca, Valladolid, Barcelona, Gerona, Lérida, Cáceres, Lugo, Orense y Vizcaya.



Miles de salmantinos están sufriendo las consecuencias de estas retenciones y compartiendo su desesperación a través de las redes sociales y grupos de WhatsApp, como es el caso del salmantino José Luis Berrocal, que a través de su vídeo recoge los duros momentos por los que atraviesa desde la noche del sábado. Algunos de los atrapados están comenzando a recibir mantas por parte de los servicios de emergencia.







INFORMARSE DE LA SITUACIÓN Y DE LA PREVISIÓN METEOROLÓGICA

En otro mensaje publicado en la red social, Serrano ha pedido a los españoles que no cojan el coche para circular por las carreteras españolas si no es "estrictamente necesario" debido al temporal de nieve y viento que azota la Península este domingo y, en caso de tener que conducir, informarse antes del estado de las carreteras por las que se pretende transitar y de la situación meteorológica.



"Es muy importante no circular por las carreteras, autovías y autopistas sin estar informado de la situación de las mismas y la previsión meteorológica y sólo hacerlo si es estrictamente necesario. Mucha Prudencia", ha publicado en su cuenta de Twitter.