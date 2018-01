El director de la DGT da por terminado el rescate en la AP-6 pero la vía seguirá cerrada

El director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Gregorio Serrano, ha anunciado la finalización de las operaciones de rescate de vehículos que habían quedado atrapados bajo el temporal de nieve en la AP-6, tras horas de trabajos de la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Civil y los técnicos de la Comunidad de Castilla y León para retirar los vehículos de la nieve y limpiar las carreteras.



No obstante, la carretera permanecerá cerrada debido a que la intensa nevada que cae en la zona podría continuar. "En estos momentos la AP-6 está limpia de vehículos y no queda ningún vehículo atrapado. Permanece cerrada hasta comprobar la evolución del temporal. A las 15 horas se informará de la situación", ha indicado Serrano a través de su cuenta de Twitter.



Las operaciones de rescate han tenido que realizarse en varios puntos de la carretera, debido a que a última hora del sábado quedaron atrapados conductores que circulaban por ella en varios puntos de la vía, y han tenido que pasar la noche bajo el temporal, sin poder continuar la marcha hasta la mañana del domingo. Según el Ministerio de Defensa, las labores de rescate se han visto complicadas porque había "numerosos vehículos que, accidentados o atrapados, bloqueaban no sólo los carriles sino los arcenes, lo que ha dificultado el paso de los vehículos de emergencias".