Richard Gere revoluciona el Senado mostrando su lado más solidario

El actor y activista por los derechos de las personas sin hogar, Richard Gere, ha comparecido este miércoles ante un grupo de parlamentarios en el Senado para, de mano de la Fundación RAIS, reclamar un mayor esfuerzo en la erradicación del sinhogarismo en España. "La falta de compasión es endémica en el planeta", ha asegurado.



El encuentro ha estado encabezado por el vicepresidente Primero del Senado, Pedro Sanz, y en él han participado la madrina de Fundación RAIS, Alejandra Silva; el presidente de la organización, Fernando Vidal, y su director General, José Manuel Caballot. Aunque estaba previsto que diversos senadores tomasen la palabra y hubiese intercambio con los ponentes, la media hora de retraso con que ha empezado el evento y la llamada de sus señorías a votar al final del Pleno han acabado con los planes iniciales.





Richard Gere cuenta en el Senado su experiencia interpretando a una persona sin hogar: "Me sentí invisible, la gente elegía no verme. Comprendí por primera vez qué era vivir en la calle"

Durante su discurso, el actor se ha referido al "crimen de odio de Barcelona, donde una mujer fue asesinada por unos adolescentes de buena posición" --que la golpearon y le prendieron fuego cuando dormía en un cajero en 2005--, para incidir en la vulnerabilidad de las personas que carecen de un hogar y reivindicar el cariño, el cuidado y la empatía de los seres humanos entre ellos frente a esa "falta de compasión endémica en el planeta"."En nuestro lecho de muerte no vamos a acordarnos del dinero que hemos amasado, sino del cariño que hemos dado y nos han dado", ha destacado, para incidir en que "la cuestión del sinhogarismo es clave" a todos los niveles."Es clave para saber quiénes y cómo somos nosotros como personas, de quién nos preocupamos. ¿Está todo el mundo en nuestra misma estructura social? ¿Y las redes establecidas?, ¿Si alguien se cae al precipicio hay modo de rescatarle? En Estados Unidos es difícil, sobre todo por el presidente que tiene ahora, que adolece de una falta de empatía preocupante", ha comentado."ES DE VIDA O MUERTE"El actor, que se ha reunido por la mañana con la ministra de Sanidad, ha explicado en su intervención su "viaje al sinhogarismo" y cómo al rodar 'Time Out of Mind', en la que interpreta a una persona que vive en la calle, fue por fin consciente de lo que eso significa. "Mi primer instinto fue pensar 'soy invisible', pero cuando me metí en la situación fue casi peor. No era invisible, era un agujero negro y la gente tomó la decisión de no verme", ha explicado.Según ha afirmado, desconoce si en esa situación real hubiera acabado perdiendo la noción de su realidad ."Muchas veces nos sentimos fuertes, sólidos con las estructuras sociales que nos rodean, pero los seres humanos nos podemos perder rapidísimamente en nosotros mismos", ha apuntado. En este sentido, ha recordado que "nadie puede existir solo": "Una persona sin hogar no puede existir sola porque moriría".Por todo ello, ha interpelado a los senadores a hacer algo al respecto. "Ustedes toman decisiones, buenas decisiones. Decidan. ¿Qué corazón quieren tener? ¿Cómo quieren que sea de grande? Sé que en esta sala vibramos con ese sentimiento de que todos estamos unidos en esto y que son problemas que se pueden resolver. Tenemos las estrategias, la ciencia que nos apoya, solo falta voluntad. Esto significa la vida o la muerte para estas personas", ha sentenciado.GARANTIZAR DERECHOS ES PAZ Y SEGURIDADEn la misma línea, Silva ha expuesto el caso de Tony, una persona que llevaba ocho años viviendo en las calles de Madrid y desde hace una semana vive en una casa del programa Housing First de Fundación RAIS. "Ahora tiene los apoyos profesionales que necesita para recuperar su vida, tiene un hogar donde siente paz y seguridad. Eso significa un espacio donde poder cuidarse. Hoy vuelve a ser feliz", ha explicado.Silva ha dicho a los senadores que su trabajo tiene un "impacto directo en la vida de las personas en un plano emocional y en un plano personal" porque "garantizar derechos también significa garantizar paz y seguridad". Les ha reclamado su compromiso para que miles de personas como Tony puedan acceder a una vivienda y una vida dignas porque "nadie quiere vivir en la calle".Y son muchos quienes lo hacen. El director general de RAIS ha puesto sobre la mesa los pocos datos que existen en España al respecto y ha reivindicado una Comisión de Estudio en el Senado así como un informe en profundidad que arroje luz sobre la realidad del sinhogarismo en España.Según las cifras que ha ofrecido, en el país hay 31.000 personas sin hogar de las que 8.000 viven en la calle de modo estable. El 44% del total lleva más de tres años en esta situación. Su esperanza de vida es veinte años menor que la de la población general en los mismos rangos de edad. El 41% tiene problemas graves de salud. La tasa de discapacidad entre ellos multiplica por cinco la del conjunto de ciudadanos. El 51% ha sido víctima de un delito de odio en el último año. Cada cinco días muere una persona sin hogar en las calles de España.LA RED DE ALBERGUES, "UN SACO SIN FONDO"Mientras, hay "18.000 plazas de alojamiento" para estas más de 30.000 personas en todo el país y más de la mitad, tal y como ha explicado, son en instituciones colectivas. La red de albergues e instituciones, además, no palía el problema, porque crece: Entre 2004 y 2015 el presupuesto para sinhogarismo del Ayuntamiento de Madrid pasó de 5 a 14 millones de euros, pero pese al esfuerzo, el número de personas sin hogar creció un 23% y la cronicidad se multiplicó, pues la media de años en la calle pasó de 3,5 años a 6,9."Lo estamos encarando mal porque este es un problema abordable, afecta a un número limitado de personas y hay países que ya lo están solucionando. No es un problema de dinero, las soluciones son igual o menos costosas pero más eficientes que el sistema actual. El sistema institucionalizado, que consume grandes recursos, no sirve. Es un saco sin fondo al que se puede seguir echando presupuesto ilimitadamente sin resultados", ha asegurado.Se refiere a la mencionada iniciativa 'Housing First', que "tiene éxito con el 85% de las personas" que participan y que en Finlandia, tras una fase piloto se puso en marcha reduciendo en siete años un 35% el sinhogarismo. En Francia acaba de pasar de piloto a programa de Estado con más de 50.000 viviendas a disposición de las personas sin hogar, tal y como ha anunciado recientemente el presidente Emmanuel Macron.Para el director de RAIS, "en España hay novedades" y "un punto interesante de partida" con la Estrategia Integral sobre personas sin hogar aprobada en 2015, aunque tal y como ha recordado, ni contó ni cuenta con partida presupuestaria propia y no plantea abiertamente este tipo de intervención vinculada a los departamentos de vivienda del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos."Les pido que continúen el camino que han empezado y hagan aquello a lo que se han comprometido. Es urgente que en los Presupuestos Generales del Estado se incorpore una partida presupuestaria dirigida a la estrategia estatal de personas sin hogar. Sabemos a través de las proposiciones no de ley aprobadas que ustedes están de acuerdo. La ministra de Sanidad se ha comprometido a reactivar la estrategia. Simplemente, háganlo", ha dicho a los parlamentarios.El vicepresidente Primero del Senado ha tomado el testigo citando unas declaraciones de Richard Gere: "Dijo una frase que me hizo reflexionar. El mundo en que vivimos nos exige que tomemos una decisión: si aceptamos nuestra responsabilidad o no (...) Los senadores sí aceptamos la responsabilidad", ha sentenciado