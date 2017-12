Arranca la campaña de las elecciones más decisivas para Cataluña

El candidato de JuntsxCat, Carles Puigdemont, ha apelado este lunes a votar para que su candidatura gane las elecciones y ha recomendado "que se preparen" a los que defienden la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, en alusión al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a los candidatos de Cs y de PSC, Inés Arrimadas y Miquel Iceta.

Lo ha dicho en videoconferencia desde Bruselas en el acto de apertura de la campaña, que han organizado en el centro de prensa desde el que se siguió el 1-O, ante un millar de personas, y donde se han colocado cinco sillas con un lazo amarillo en recuerdo del presidente de la Generalitat cesado, del expresidente de la ANC Jordi Sànchez y de los exconsellers Joaquim Forn, Lluís Puig y Clara Ponsatí.

Para él, el 21-D debe restituir la democracia, y considera que si algo temen los que apoyan el artículo 155 es que ganen: "Que empiecen a buscar remedio contra el temblor de piernas. Empieza la campaña que llevará a JuntsxCat hasta la victoria. Y con la fuerza de los votos, con la dignidad de un pueblo que no se deja vencer, seguiremos en pie, hablaremos de política y ofreceremos diálogo".

También ha llamado a votar con memoria y recordar lo que pasó en el referéndum, destacando que la memoria de los catalanes "no es como la de los discos duros del PP". "La democracia nos acerca a la independencia y a la República", y ha insistido en dejar claro que nadie convencerá a los catalanes con violencia, mentiras, represión, ahogo económico y tolerancia a la ultraderecha, ha dicho.

ROVIRA: "LIBERAREMOS A LOS PRESOS POLÍTICOS"

Por su parte, la 'número 2' de ERC para las elecciones catalanas, Marta Rovira, ha avisado de que su partido sale a ganar para construir una República: "A partir de hoy nuestro principal objetivo es ganar, ganar y ganar. Salimos a ganar y liberaremos a los presos políticos".

Lo ha dicho en el mitin de apertura de ERC de la campaña de las elecciones del 21 de diciembre, que se ha celebrado en el Teatre L'Atlàntida de Vic (Barcelona), donde ha reivindicado que su partido es el único que puede frenar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a Cs: "Solo esta candidatura puede ganar ante la demagogia de Rajoy y el discurso represivo de Inés Arrimadas y Albert Rivera".

Justo al finalizar la intervención de Rovira ha irrumpido en el mitin el conseller de Justicia cesado, Carles Mundó, que ha salido justo unas horas antes de la cárcel de Estremera, y ha pedido "ganar las elecciones con una victoria clara e indiscutible que muestre que la gente de Cataluña no rinde nunca a la hora de defender la causa de la libertad".

CS VA A "ENTERRAR" EL PROCESO INDEPENDENTISTA

La candidata de Cs a la Generalitat, Inés Arrimadas, ha augurado este lunes que las elecciones del 21 de diciembre serán una fecha histórica, porque su partido va a "enterrar" el proceso soberanista, ha asegurado en el acto de inicio de campaña junto al líder de Cs, Albert Rivera, en una azotea de Barcelona ante cerca de 200 personas.

Pretende acabar con un proceso que define como un agujero negro de recursos, tiempo y amistades, tras 30 años oyendo frases como 'España nos roba' para tapar comisiones del 3, del 4 ó el 5%, según ha dicho: "Ahora quedan 15 días para que Cs pueda ganar las elecciones" y se deje la 'estelada' para coger la 'senyera', algo que se logrará si se moviliza la mayoría silenciada, ha añadido.

"Quedan 15 días para recuperar la autonomía de Cataluña" y ha acusado al presidente y el vicepresidente cesados, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, de haberse cargado esa autonomía, pero ha asegurado que en Cs están preparados para gobernar y construir puentes en vez de muros, ha dicho ante un escenario de un muro con palabras y símbolos vinculados con el independentismo, que se han ido retirando para mostrar un cartel de campaña.

Albert Rivera ha asegurado que Cs es el único voto firme para derrotar el independentismo y que su objetivo no es lograr un escaño más o uno menos, sino detener lo que ha descrito como una locura, con una campaña que demostrará que "sí se puede parar el proceso, sí se puede acabar con la pesadilla soberanista", por lo que ha invitado a soñar a los ciudadanos y a votar para alcanzar una participación histórica.

Ha abogado por una Cataluña en que no haya investigados en las listas electorales, por delitos como malversación de fondos, sedición y prevaricación, y ha invitado a la gente a soñar con el fin del proceso independentista, porque con su fin también respirará aliviada la UE, y ha advertido: "No sólo nos jugamos las elecciones, los escaños, sino que nos jugamos la libertad" y el modelo de sociedad.

ICETA: "EMPIEZA EL CAMINO QUE ME LLEVARÁ A LA PRESIDENCIA"

El candidato del PSC en las elecciones catalanas, Miquel Iceta, ha abierto su campaña clamando: "Aquí empieza el camino que me llevará a la Presidencia de la Generalitat. Me muero de ganas", después de que el 'número 3' de la lista, Ramon Espadaler, haya bromeado con que el líder socialista se muere de ganas de ser presidente.

Durante un acto en el Teatre Joventut de L'Hospitalet de Llobregat, Iceta se ha ofrecido a ser el capitán de la política catalana y ha prometido aparcar diferencias ideológicas y ser el presidente de toda la ciudadanía, a quien ha animado a ir "todos juntos hacia el Palau" de la Generalitat a partir del 21 de diciembre.

También ha llamado a cambiar de ruta y poner rumbo a la reconciliación, la estabilidad y el progreso socioeconómico: "Es momento de unidad, acuerdo, diálogo y puentes, no de trincheras ni fronteras".

Iceta ha subrayado que no hará presidente a ningún candidato independentista --"id a votar tranquilos"-- y ha reivindicado el catalanismo político para acercar posicionamientos y alcanzar grandes acuerdos que permitan cerrar heridas sociales y mejorar el autogobierno y la financiación.

Quiere ser el próximo presidente para hablar con el Gobierno central y decir: "Aquí tienes de nuevo a una CataluÑa dispuesta a colaborar, a ofrecer lealtad, pero también una Cataluña que quiere un trato justo".

DOMÈNECH: LOS 'COMUNS' SON LA CLAVE PARA "RECOSER" CATALUÑA

Por su parte, el candidato de CatECP a las elecciones catalanas, Xavier Domènech, ha abierto su campaña pidiendo el voto porque los 'comuns' son la clave para "recoser" Cataluña.

"Tenemos la clave para desbloquear la situación, la clave que puede abrir un nuevo tiempo de soluciones, la clave que puede volver a poner a la gente en el centro, recoser Cataluña", ha clamado en la Farga de L'Hospitalet de Llobregat arropado por unas 250 personas.

El discurso de Domènech ha estado cargado de llamadas a recuperar los derechos sociales, la salud y la educación pública, y derechos laborales, y ha advertido: "Tenemos prisa, no podemos esperar".

SÓLO EL PP "GARANTIZA LA UNIDAD DE ESPAÑA"

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Xavier García Albiol, ha pedido el voto para la lista que encabeza porque asegura que la papeleta de su partido es la única que "garantiza la unidad de España", la convivencia y el futuro.

"Somos aquellos que defendemos mejor que nadie una gran Cataluña dentro de una gran nación, que es la nuestra, que es España", ha resaltado en la apertura de la campaña ante más de 100 simpatizantes y subido a un escenario que simula un balcón con las banderas española y la catalana colgadas.

LA CUP PIDE EL VOTO PARA "REVERTIR EL GOLPE DE ESTADO"

El candidato de la CUP-Crida Constituent, Carles Riera, ha erigido a la formación anticapitalista como el estandarte para "revertir el golpe de Estado y hacer volver la democracia mediante la construcción material de la república".

En el arranque de la campaña de las elecciones, que la CUP considera ilegítimas, ha afirmado que la CUP quiere ser "la voz" de los millones de personas que votaron el 1-O y participaron en las huelgas del 3 de octubre y el 8 de noviembre. Ha remarcado que la CUP, en una "campaña de lucha y resistencia", aboga por la vía unilateral y la desobediencia, y ha reiterado que no irá al Parlament a defender el Estatut y la recuperación de instituciones autonómicas.