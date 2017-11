El Gobierno, ese desconocido: la mitad de los españoles no sabe quiénes son los ministros

Nueve de los trece ministros que conforman el Gobierno del PP siguen siendo prácticamente unos desconocidos para la mayoría de los españoles, y eso pese a que ya ha pasado algo más de un año del segundo mandato de Mariano Rajoy y a que algunos de los que engrosan esta lista formaron parte de anteriores gabinetes.

Según los datos del último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), recogidos por Europa Press, revela que tres de cada cuatro españoles no saben quién es el titular de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, el miembro más desconocido del Gobierno. En concreto, un 72,3% no le conoce y otro 6,8% no sabe qué opinar de él.

A continuación se sitúa el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, el único que ha sido reprobado dos veces por el Congreso y que en cambio es un perfecto desconocido para dos de cada tres españoles (66,6%).

Detrás aparecen las ministras de Agricultura, Isabel García Tejerina, y de Sanidad, Dolors Montserrat, con un desconocimiento en la sociedad superior al 60 por ciento. En el caso de García Tejerina, pese a ocupar la cartera de Agricultura desde 2014.

Completan esta lista los titulares de Fomento, Íñigo De la Serna, que se 'estrenó' en el segundo Gobierno de Rajoy; el de Justicia, Rafael Catalá, quien ejerce de notario mayor del Reino desde 2014, y el de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, también desconocidos para más de la mitad de los españoles.

LA MITAD DE LOS ESPAÑOLES NO CONOCE A MÉNDEZ DE VIGO

En el caso de Méndez de Vigo, el desconocimiento de la sociedad contrasta con el hecho de que, además de responsable del área de Educación, ejerce de portavoz del Ejecutivo desde noviembre del pasado año y, por tanto, protagoniza cada semana las ruedas de prensa posteriores a los Consejos de Ministros.

Por contra, la ministra más popular del Gabinete de Rajoy es la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pues sólo uno de cada diez españoles dice no saber quién es. Detrás figuran los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro (14,5%); de Defensa, María Dolores de Cospedal, que también es secretaria general del PP y que sólo presenta un nivel de desconocimiento del 13,9%; y de Economía, Luis de Guindos (aún hay un 21,7% que no le identifica).

Estos cuatro sí superan al dirigente de ámbito nacional menos reconocible, que es el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, a quien no identifica el 23,8% de los encuestados.

El presidente Rajoy, por su parte, es reconocido por todos los españoles (sólo un 0,4% no sabe quién es), y casi lo mismo se puede decir del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a quien sólo un 2,3% dice no conocer. También son muy conocidos, a considerable distancia del Gobierno, los líderes de Podemos, Pablo Iglesias, y de Ciudadanos, Albert Rivera, sólo desconocidos para un 2,8 y un 4,7%.

Y SUS DECLARACIONES DE BIENES SIGUEN PENDIENTES

Tras un año de Gobierno, tampoco se conocen las declaraciones de bienes de los miembros del Gabinete de Rajoy, una obligación que en 2006 implantó el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y que la última vez que se cumplió fue en 2014.

La aprobación posterior de la ley reguladora del ejercicio del alto cargo, una de las medidas de regeneración promovidas por el PP en su legislatura de mayoría absoluta, dejó esta publicación pendiente de un reglamento que nunca llegó a ver la luz.

La conclusión es que el actual gabinete de Rajoy ha cumplido un año y que, en contra de lo que venía ocurriendo anualmente hasta 2014, el BOE no ha publicado esas declaraciones de bienes de los nuevos ministros ni de los cesados.