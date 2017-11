La Guardia Civil recuerda a los ciclistas que no pueden circular por los pasos de peatones

Una de las polémicas habituales en las ciudades. Un ciclista o un grupo de ciclistas circulan por un paso de peatones, interrumpiendo el tránsito de vehículos. Esa acción suele ocasionar las protestas de automovilistas que tienen que detener sus vehículos para que pasen los ciclistas, pese a que no tienen preferencia, como recuerda la Guardia Civil a través de su cuenta de Twitter.



Y es que el paso de peatones, como tal, está destinado para viandantes y no para ciclistas que usan su bicicleta. Por ello, la Guardia Civil recuerda que si vas a pasar por ellos, has de bajarte de la bici y caminar. Y, sobre todo, reclama civismo para evitar situaciones conflictivas.





Volvemos a la carga para aquellos que no han leído o entendido nuestro mensaje, #ciclista los pasos de cebra no están hechos para ti (a no ser que están señalizados como tal).

Si tienes que cruzar uno, mejor te bajas y caminas.

Se cívico pic.twitter.com/utDAezPAbR — Guardia Civil (@guardiacivil) 15 de noviembre de 2017