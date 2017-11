Correa, sobre la trama Gürtel: "Esto es un montaje que se creó para hacer daño a un partido por parte de otro"

El considerado presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha advertido de que esta causa es "un montaje que se creó para hacer daño a un partido políticos por parte de otro a través de nuestro trasero", y considera que no estaría siendo investigado si los trabajos no los hubiera hecho para el PP.

"Si no hubiera trabajado para el PP, yo no estaría aquí sentado. En este famosos caso Gürtel no existe tanta corrupción, es mentira", ha subrayado. Respecto a la relación de la mercantil con Feria Valencia, ha indicado que la gestión diaria la llevaba Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', porque su actividad estaba centrada en América y, por tanto, su estancia en España era "mínima", pero ha subrayado que en el recinto ferial "no había corrupción".

Así lo ha indicado Correa en una comparecencia en la Comisión de las Corts que investiga la gestión general de las instituciones feriales en la Comunitat Valenciana. El presunto cabecilla de la trama Gürtel ha intervenido por videoconferencia desde la prisión de Valdemoro (Madrid), donde cumple condena por las irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009.

Correa estaba citado este jueves a la cámara valenciana en calidad de expropietario de Orange Market con el objetivo de analizar la relación de la empresa con Feria Valencia, donde se celebró el Congreso Nacional del PP en 2008 en el que Mariano Rajoy fue reelegido candidato. No obstante, ha eludido contestar a las preguntas de los diputados por recomendación de su letrado para no "lesionar su derecho a defensa" en los procesos judiciales que tiene abiertos. "Una vez cerrados los procesos, no tendría inconveniente en pasar un día entero declarando y colaboraré con mucho gusto con ustedes", les ha trasladado.

Sin embargo, al ser insistido por los diputados, Correa ha defendido la honorabilidad de sus empleados y su trabajo al frente de la entidad. "Dicen que somos delincuentes, pero ni uno solo en esta empresa tienen antecedentes penales. Son personas honradas, normales y corrientes que han trabajado en empresas de absolutamente sin ningún problema", ha subrayado.

¿CÓMO NO LE VOY A REGALAR PAYASOS A ANA MATO SI ES MI AMIGA?

"Si en lugar de ser el PP esto se diera en una multinacional, yo no estaría aquí sentado, porque yo regalo una corbata y se la regalo al presidente de una multinacional porque es mi cliente y cuando llega la Nochebuena le hago un regalo como hacen todas las empresas de este país y del mundo entero, pero si se quiere politizar eso y crear un ambiente", ha señalado.

"¿Cómo no voy a regalar una corbata a un cliente que es fantástico para mí?, ¿cómo no le voy a regalar un cumpleaños y unos payasos a Ana Mato y Jesús Sepúlveda que son amigos míos y no le cuesta un duro a mi empresa?", se ha preguntado para dirigirse a los diputados y señalarles: "Si ustedes mañana tienen un restaurante, en la boda de una amigo le darán una cena y si tienen una tienda de ropa le regalarán un traje".

"Ahora en este país todo es corrupción y como esto fue un montaje que se creó para hacer daño a un partido político por otro partido a través de nuestro trasero, nosotros somos delincuente", ha lamentado para insistir en que en su empresa no hay "ni un solo delincuente".

Correa ha explicado que los regalos son una estrategia de marketing para captar clientes como hacen las empresas y, en este sentido, ha puesto como ejemplo un viaje organizado por Iberdrola en el que "invitó a 150 periodistas con sus mujeres en el mundial de fútbol" y otro "de una empresa importante de porcelana de este país que alquiló el 'Queen Elisabeth' e invitó a los mejores constructores de este país porque eran buenos clientes y le solicitaban mucho volumen de compra durante todo el año".

"Esto en marketing es práctica habitual. Nuestra desgracia es que llegamos a trabajar para el PP y posiblemente yo emplee la misma técnica y esta estrategia comercial, pero yo soy empresario y es el político el que tendría haber dicho que no podía admitir eso", ha considerado para señala que "si no hueva trabajado para el PP, no estaría "aquí sentado".