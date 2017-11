Aznar ve un "acierto" el uso del 155 en Cataluña, aunque él lo hubiera aplicado antes como González

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha defendido este miércoles la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña aunque ha dejado entrever que él lo hubiera utilizado antes, al igual que insinuó el exlíder del Ejecutivo Felipe González.

"Me siento muy cercano a las tesis de mi predecesor", ha manifestado en una entrevista a Cadena Ser recogida por Europa Press. Poco antes de la celebración del referéndum ilegal de independencia, Felipe González aseguró que él habría utilizado el instrumento político que le da la Carta Magna para frenarlo, en referencia al artículo 155 de la Constitución.

Aznar ha tachado de "muy preocupante" el momento en el que se encuentra España, recalcando que es la situación "más difícil" desde la transición. Preguntado si él hubiera gestionado de manera diferente el desafío soberanista catalán a como lo ha hecho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha apuntado que ahora es momento de "apoyar" a las fuerzas constitucionalistas en Cataluña, en referencia el PP, PSOE y Ciudadanos, y no de "criticar" al Ejecutivo. Sí ha dicho que "es posible" que sus actuaciones hubiesen sido diferentes a las ejecutadas por Rajoy, pero ha afirmado que eso "ya no tiene importancia".

Sin referirse a ninguna actuación concreta del Gobierno en este conflicto ni a la actitud mantenida por Rajoy durante el mismo, ha señalado que él "siempre", como presidente del Gobierno, prefiere estar sentado en la mesa en la que se toman decisiones, frente a que ver cómo las adoptan nosotros.

"GOLPE DE ESTADO"

Para Aznar, lo que ha pasado en Cataluña es "un golpe de Estado". Por ello, ha respaldado el uso del artículo 155 con el objetivo de defender "el Estado de derecho" alegando que la responsabilidad de los demócratas es "siempre" defender la aplicación del Estado de derecho.

Tras ser preguntado por la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamenta de enviar a prisión a los miembros del Gobierno catalán cesado por el Ejecutivo central tras la declaración unilateral de independencia, Aznar ha vuelto a reivindicar la aplicación del Estado de derecho: "Eso es responsabilidad de los jueces y fiscales", ha dicho sobre las medidas cautelares adoptadas para los responsables de la deriva secesionista.

A su juicio, la acción de la justicia en este conflicto "tiene su origen" en dicho golpe de Estado en Cataluña. Y ha rechazado responsabilizar a los políticos de la crisis catalana porque lo ve "injusto": "Los responsables de dar el golpe de Estado son los responsables del golpe de Estado", ha sentenciado, remachando: "No me haga responsable de lo que no soy", preguntado por la movilización del PP en contra del Estatut que fue anulado por el Tribunal Constitucional.

LOS CONSTITUCIONALISTAS "DEBEN ACTUAR CON CLARIDAD EL 21-D"

Ante las elecciones autonómicas catalanas del 21 de diciembre, el expresidente ha pedido el apoyo a las fuerzas constitucionalistas que, en su opinión, deben pedir "una movilización grande" y "explicar para qué piden el voto": "Lo urgente es que los constitucionalistas actúen con claridad, porque si tienen dudas las cosas de complicarán más", ha avisado. A su juicio, los demás partidos son "el imperio de la anarquía".

"Si el día 22 estamos como antes de la intervención (de la aplicación del 155) estaremos todos peor", ha subrayado, para después remarcar que el "problema" no está entre España y Cataluña porque "son lo mismo", sino entre los independentistas y lo no independentistas y la "fragmentación" de la sociedad catalana.

Respecto a la posibilidad de que se solucione el conflicto tras los comicios, Aznar ha aseverado que eso dependerá "del resultado" y ha vuelto a pedir a los catalanes que "aprecien" la importancia de esta cita electoral. La "tranquilidad" y "prosperidad" de Cataluña, ha afirmado, se conseguirá en el marco de la Constitución.

En cualquier caso, ha aseverado que en Cataluña ha faltado política y ha habido un "déficit" muy grande en este sentido", algo de lo que ha responsabilizado directamente al PP y al PSOE: "Cuando dejas un vacío así, el espacio lo ocupan otros", ha añadido al respecto.

De hecho, sostiene que habría que preguntarse por qué el porcentaje actual de catalanes que están a favor de la independencia ha crecido, al mismo tiempo que ha dicho que en el año 2004 no llegaba "al 10 por ciento": "Los partidos constitucionalistas han dejado un margen para la política negativa enorme", ha apostillado.