Rajoy disuelve el Parlament y convoca elecciones en Cataluña el 21 de diciembre

El Gobierno ha ordenado cesar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al vicepresidente, Oriol Junqueras, y a todos los consellers del Govern catalán en aplicación de las medidas del artículo 155 de la Constitución, y ha convocado elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre, según ha informado el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy.



Ha sido en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, después de que el Gobierno haya recibido la autorización del Senado para aplicar las medidas del 155 que permitan restablecer la legalidad en Cataluña, aunque los acuerdos no serán efectivos hasta ser publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE).



Además de Puigdemont y Junqueras, han sido cesados el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull; el de Asuntos Exteriores, Raül Romeva; el de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull; la de Enseñanza, Clara Ponsatí; y la responsable de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs.



También el conseller de Salud, Antoni Comín; la de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa; el de Interior, Joaquim Forn; el de Cultura, Lluís Puig; el de Justicia, Carles Mundó; y la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Meritxell Serret.



"Es urgente devolver la voz a los ciudadanos catalanes"



En la rueda de prensa posterior al consejo de Ministros que ha aprobado las medidas en Cataluña al amparo del 155, Rajoy ha justificado esta decisión porque considera que es "urgente devolver la voz a los ciudadanos catalanes para que decidan su futuro".





Jornada triste en la que la sinrazón ha derribado la ley, sin pararse a pensar que pretenden imponerse por la fuerza de hechos consumados — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 27 de octubre de 2017

Y lo es también, ha añadido, para que "nadie pueda cometer ilegalidades en nombre" de los ciudadanos de Cataluña."Son las urnas, las de verdad", las que tienen que establecer "los controles y garantías" y "las que pueden sentar las bases de la necesaria recuperación de la convivencia entre catalanes", ha añadido Rajoy. Y ha apostillado que el Gobierno no quiere dilatar esta tarea de recuperar la convivencia "ni un minuto más".Por eso ha defendido convocar cuanto antes unas elecciones "libres, limpias y legales, que puedan restaurar la democracia en la comunidad autónoma", ha dicho.Por la mañana, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, admitió que la aplicación del artículo 155 de la Constitución es "excepcional" porque la situación en Cataluña también lo es, y con "consecuencias muy graves para muchísimas personas".Rajoy ha comenzado así su intervención en el pleno del Senado que debate y vota las medidas del Gobierno para Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución.El presidente del Gobierno ha asegurado que el presidente catalán, Carles Puigdemont, es el único responsable de que se haya activado el mecanismo del artículo 155 de la Constitución. "Él y sólo él", ha subrayado.Ante el pleno del Senado, Rajoy ha recordado que el Gobierno dio dos oportunidades a Puigdemont para que precisará si había declarado o no la independencia en el pleno del pasado día 10.Pero Puigdemont "no quiso" responder y fue él quien eligió que el mecanismo para activar el 155 siguiera adelante, "él y solo él" ha incidido Rajoy, en cuya opinión ningún Gobierno democrático hubiera podido permanecer "impertérrito como si no hubiera pasado nada".Rajoy defiende en el Senado la aplicación del artículo 155. En su intervención, ha comenzado por dar su visión sobre las decisiones tomadas por la Generalita de Cataluña."En Cataluña se han ignorado las leyes, la Constitución y el Estatuto", ha asegurado.