Rajoy defiende el 155: "No puede haber una parte del país donde la ley no exista"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado hoy que el Gobierno ha alcanzado un acuerdo con el PSOE para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, pero ha precisado que "no está determinado" un límite temporal en su aplicación.



El jefe del Ejecutivo fue preguntado en Bruselas, durante la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo, por el anuncio que realizó esta mañana la exministra de Cultura y miembro de la Ejecutiva del PSOE, Carmen Calvo, quien ha encabezado por parte del PSOE la negociación con el Gobierno para la aplicación de este artículo. Calvo aseguró que había un acuerdo con el Ejecutivo de Rajoy para celebrar elecciones en Cataluña en enero.







Rajoy no ha querido confirmar este extremo porque quiere, según ha dicho, presentar mañana las medidas. Pero al ser preguntado si está de acuerdo con el PSOE en aplicar el artículo 155 de la Constitución de una manera limitada, el jefe del Ejecutivo ha respondido que "realmente" está de acuerdo con el PSOE.

"Hemos llegado a un acuerdo y por tanto, las medidas que yo presentaré mañana serán unas medidas acordadas por el PSOE, Ciudadanos y el Gobierno. Luego, cada uno los califica como estime oportuno y conveniente", ha exclamado.

Sin embargo, acto seguido ha precisado que "el límite temporal --de aplicación del artículo 155-- es algo que no está determinado", dejando claro a su vez que "lo que importa es restaurar la legalidad y la normalidad institucional".

No obstante, no ha querido desvelar nada del contenido de este acuerdo, ni de las medidas que aprobará mañana el Gobierno. "Ni confirmo, ni dejo de confirmar", ha recalcado al ser preguntado si el Ejecutivo iba a intervenir los medios públicos de comunicación catalanes. "¿Quien ha dicho eso, quien ha dicho que el Gobierno va a intervenir medios públicos?", ha preguntado.

Tampoco ha explicado qué áreas del Gobierno catalán se verán afectadas. "El único área es que se cumpla la ley, no es un problema de áreas", ha exclamado.



"EL ARTÍCULO 155 NO PRESUPONE USAR LA FUERZA"

Lo que sí ha querido dejar claro es que el artículo 155 "no presupone usar la fuerza". De hecho, cuando se le ha preguntado sobre cuál es el límite del uso de la fuerza por parte del Gobierno para restaurar la legalidad, ha precisado que no podía "compartir el tenor literal" de la pregunta y ha insistido en que el 155 es un instrumento recogido en la Constitución española, como lo está, según ha recordado, en otras constituciones europeas.

Y al ser insistido sobre si temía más violencia en la aplicación de este artículo, ha mostrado su esperanza de que "las autoridades --catalanas-- se comporten de forma más responsable que en otras ocasiones".

En este sentido, Mariano Rajoy ha expuesto que si el Tribunal Constitucional no hubiera actuado, en Cataluña "no regiría la Constitución, ni el Estatuto de autonomía" y ha criticado que siga cerrado el Parlamento, que los diputados autonómicos "no puedan hablar" y que el Gobierno de la Generalitat lleve más de mes y medio sin dar explicaciones en la Cámara regional.



MEDIDA DE ÚLTIMA INSTANCIA POR LLEGAR A UNA "SITUACIÓN LÍMITE"

El jefe del Ejecutivo ha calificado la aplicación del artículo 155 de la Constitución de "medida de última instancia" y la ha justificado alegando que se ha llegado a "una situación límite" a pesar que, ha dicho, el Gobierno ha sido "enormemente prudente", ha pensado mucho las cosas y ha intentado "por todos los medios" no tener que recurrir a este instrumento legal.

Recuerda que han advertido en muchas ocasiones al Gobierno catalán y que le han dado "muchas facilidades", por lo que considera "muy razonable" la petición que le hizo al presidente de la Generalitat de que explicara si había declarado la independencia el pasado día 10 de octubre en el Parlamento regional.

Sin embargo, ha argumentado que las respuestas de Carles Puigdemont junto con el "sin fin" de decisiones adoptadas por el Ejecutivo catalán en contra de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las resoluciones judiciales han "obligado" a aplicar el artículo 155.

Rajoy ha eludido aclarar si la aplicación de este instrumento legal es irreversible o si Puigdemont puede hacer algo para revertirlo: "El 155 se acordará mañana como hemos dicho", ha recalcado tras recordar que había hecho "muchos intentos para que hubiera una salida".

"NO PUEDE HABER UN TERRITORIO EN EL QUE NO SE CUMPLA LA LEY"

En este sentido, ha argumentado que ningún Gobierno puede aceptar que se incumpla la Ley sabiendo que se incumple y ha recalcado que "no puede haber un territorio que no cumpla la Ley" porque, se ha preguntado: "¿entonces cómo se podría exigir a los ciudadanos que la cumplieran?".

Ha puesto como ejemplo que Renania del Norte-Westfalia, la Alsacia o la Lorena decidieran independizarse. "¿Cree que eso sería aceptable?", ha preguntado para acto seguido advertir de que "eso no se le ocurre a nadie".

Para el presidente del Gobierno, "no se pueden hacer las cosas peor" que lo que ha hecho el Ejecutivo de Carles Puigdemont. En su opinión, la Generalitat "ha defendido francamente mal" su posición, a pesar, ha lamentado, "de las facilidades que se le han dado".