La asociación cultural separatista Òmnium lanza un vídeo sobre el 1-O plagado de mentiras para atacar a España

Òmnium, la supuesta asociación cultural separatista, financiada por la Generalidad para adoctrinar a los catalanes en el odio a España, ha puesto en circulación un vídeo copiado del que hicieron en su día los ucranianos contra la ocupación prorrusa, plagado de burdas mentiras con las que presentan "ante Europa y el mundo" a nuestro país y a nuestro gobierno como una especie de dictadura represiva y antidemocrática.



-Las imágenes y el texto que calcan el mensaje del ´maidán´ vienen a decir que los catalanes que el pasado día 1 de octubre iban a votar fueron salvajemente golpeados por la Policía enviada por el Gobierno de Rajoy. Es mentira, por supuesto: los agentes cumplían órdenes de los jueces de retirar las urnas ilegales y solo utilizaron la fuerza en su justa medida para enfrentarse a quienes les impedían hacer cumplir la ley.

-También dice la cariacontecida joven que protagoniza el vídeo que los antidisturbios utilizaron "una fuerza nunca vista en Europa", cuando, como todos sabemos ahora, sólo hubo cuatro hospitalizados, y solo dos con heridas de alguna gravedad,. Lo de los más de ochocientos heridos es información manipulada por la Generalidad. Se nota, por otro lado, que los antiespañoles de Òmnium no han visto actuar a los antidisturbios de Alemania, Francia o Rusia, por poner solo tres ejemplos.

-La aparentemente angustiada locutora se inventa ataques a los medios de comunicación separatistas (no hubo ninguno, y ahí siguen todos intoxicando a los catalanes), y miente al hablar de arrestos de altos cargos de la Generalidad sin orden judicial. Como hasta los de Òmnium saben, los 14 arrestados lo fueron por órdenes de los jueces, como no podía ser de otra manera en España. Igual que su jefe, el presidente de Òminum, ha sido encarcelado por orden de la Audiencia Nacional, no del Gobierno.

-Finalmente, y entre un torrente continuo de mentiras, el vídeo manipula la realidad para asegurar que el golpe de Estado en Cataluña "es un problema de Europa", olvidándose de que todas las autoridades de la Unión Europa han dejado muy claro que apoyan la ley, la Constitución y la democracia en España y que han dejado claro que, en todo caso, es un asunto interno de nuestro país.