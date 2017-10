El Gobierno avisa a Puigdemont de que tiene hasta el jueves para rectificar

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reprochado este lunes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no haya respondido "sí" o "no" a la pregunta de si ha declarado la independencia de Cataluña, pero ha añadido que aún tiene tiempo, hasta el jueves a las 10.00 horas, para evitar que el Gobierno aplique las disposiciones del artículo 155 de la Constitución.

"No era muy difícil decir si sí o no había declarado la independencia, que era la pregunta, no era una respuesta complicada", ha dicho Santamaría en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, en la que ha recalcado que "prolongar la incertidumbre y la confusión deliberada solo favorece a quien pretende liquidar la concordia cívica e imponer un proyecto radical y empobrecedor".

A su modo de ver, esa "perseverancia en la confusión" parece responder "a la estrategia de sus apoyos más radicales para tensar la situación al límite".

Así, ha advertido a Puigdemont de que su llamamiento al diálogo "no resulta creíble" teniendo en cuanta que él se ha negado a debatir con la oposición catalana y está haciendo "política de hechos consumados" e "imponiendo sus posiciones al conjunto de la ciudadanía". "El diálogo no se exige, se practica", le ha insistido.

Además, ha desvelado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido por escrito a Puigdemont y, entre otras cosas, le ha puntualizado que aplicar el artículo 155 de la Constitución no es para suspender el autogobierno sino para que éste se ejerza en el marco de la legalidad, y que es la propia Generalitat quien ha derogado el 'Estatut'.