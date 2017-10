Marcha por la unidad de España en Barcelona : ''¡Basta! Recuperemos la sensatez''

La población que está en contra de la independencia ha sido llamada por Societat Civil Catalana a una marcha en la ciudad de Barcelona para manifestarse a favor de la unidad de España.



La marcha bajo el lema '¡Basta! Recuperemos la sensatez' emprezará en la plaza Urquinaona a las 12, transcurrirá por la Via Laietana y terminará en la Estació de França.



Muchos líderes políticos y ex-dirigentes se sumarán a esta concentración multitudinaria. Algunos de ellos como Cristina Cifuentes, Concepción Dancausa, Josep Borrel Borrell o intelectuales como Mario Vargas Llosa. Estos dos últimos, leerán discursos en la marcha.



La entidad pretende que sea una manifestación multitudinaria y su vicepresidente Àlex Ramos vaticinó el viernes en rueda de prensa lo que será: "La manifestación más grande que hemos hecho el sector constitucionalista o unionista".



Otras personas que acudirán son el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo; los catedráticos de Derecho Constitucional Francesc de Carreras y Teresa Freixes; el exministro Josep Piqué; la portavoz de Libres e Iguales, Cayetana Álvarez de Toledo; el escritor Arcadi Espada y los eurodiputados Santiago Fisas, Enrique Calvet y Teresa Giménez Barbat, entre otros.



También han confirmado su presencia la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat; el líder del PP catalán, Xavier García Albiol; el líder de Cs, Albert Rivera, y la líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, y 25 entidades como Empresaris de Catalunya, Llibertats y la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo (Acvot).





Cientos de personas se encaminan hacia la manifestación de Barcelona portando banderas españolas y catalanas https://t.co/xDGL9dAmxR pic.twitter.com/YykVl9sM9I — Europa Press (@europapress) 8 de octubre de 2017

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, pidió el miércoles "a todos los catalanes de bien a movilizarse masivamente" e invitó a los ciudadanos de toda España a desplazarse a la capital catalana.También lo hizo el portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, que defendió la importancia de que los ciudadanos puedan "expresarse libremente" en esa marcha.Pese a que el PSC no acudirá como organización, el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, envió una carta a la militancia socialista para que participaran en esta manifestación y en concentraciones a favor del diálogo.Ramos anunció que están previstos unos 100 autobuses para acudir a la movilización y llamó a la ciudadanía a llevar banderas catalanas, españolas constitucionales y de la UE.Asegura que no aceptarán "entidades ni simbologías que no reflejen valores democráticos" y que SCC tendrá un servicio de orden de entre 100 y 200 personas encargadas de controlar la manifestación y retirar los símbolos preconstitucionales que pueda haber.Pretenden movilizar a los no independentistas "tapados y estigmatizados" durante el proceso soberanista, y que en las diferentes elecciones de los últimos años han demostrado ser una mayoría por encima del independentismo, según SCC.La también vicepresidenta de SCC Miriam Tey apeló a todas las personas que, según ella, han sido relegadas al silencio y a no expresar públicamente que no eran independentistas: "El 8 de octubre esperamos que Barcelona sea testigo de todos aquellos que nos hemos autollamado como mayoría silenciosa".