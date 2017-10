Seis jueces investigan la actuación de los Mossos por no impedir la votación ilegal

Los Mossos d'Esquadra han cerrado en toda Catalunya un total de 221 colegios electorales del referéndum hasta las 15.10 horas del domingo, ha informado la policía catalana.



En este balance, los Mossos no detallan si estos centros tenían gente acampada o concentrada dentro y si se han tenido que desalojar o usar la fuerza, y tampoco especifican en que ciudades o municipios han actuado.



En un apunte en su cuenta de Twitter, los Mossos aseguran que están en la calle trabajando "para dar cumplimiento a la orden del TSJC con proporcionalidad", adecuándose a cada situación para garantizar la seguridad.



Eso sí, las fuerzas de Seguridad del Estado, guardias civiles y policías nacionales, han conseguido evitar que se vote en la inmensa mayoría de los centros abiertos ilegalmente, ante la pasividad de los Mossos d'Esquadra que se han negado a cerrar los primeros colegios. Poco después de las nueve de la mañana guardias civiles y policías nacionales han comenzado a desalojar a los concentrados a la puerta de los centros habilitados para votar. Se han vivido escenas de tensión y los agentes han apartado a algunas de las personas que les impedían entrar en los 'supuestos' colegios electorales.



Sin embargo, seis juzgados de Cataluña han abierto diligencias para investigar la actuación de los Mossos d'Esquadra por no haber impedido hoy la votación del referéndum de independencia, como ordenaba el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Según ha informado el TSJC en un comunicado, las diligencias se han abierto, en unos casos de oficio y en otros a raíz de denuncias de particulares, en juzgados de Barcelona, El Vendrell (Tarragona), La Seu d'Urgell (Lleida), Lleida, Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).



El portavoz del Govern, Jordi Turull, ha explicado este domingo que son 337 "las personas heridas y contusionadas" --entre ellas alguna grave-- por las cargas de la Policía y Guardia Civil contra los ciudadanos que han acudido a los colegios electorales este 1 de octubre.



En rueda de prensa, ha afirmado que "todos los daños personales y materiales son exclusivamente responsabilidad de Rajoy y el Gobierno del PP", y ha insistido en pedir la dimisión del delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo.



Turull ha pedido a todos los ciudadanos que hayan sido heridos que pidan "un certificado" en el centro médico en el que sean tratados, para inmediatamente después presentar una denuncia ante el cuerpo de Mossos d'Esquadra.



Sin embargo, el portavoz de Gobierno catalán, Jordi Turull, ha afirmado en una comparecencia poco antes de las 11 de la mañana que el 73% de las mesas electorales están abiertas y disponibles para que los catalanes que lo deseen puedan votar. Además, ha solicitado la dimisión del delegado del Gobierno en Cataluña, por ser responsable de la "represión y violencia" que está sufriendo, según su opinión, Cataluña.



El presidente de la Generalitad, Carles Puigdemont, ha cargado contra el Estado tras votar. "Es evidente el uso injustificado e irresponsable de la violencia por parte del Estado español. Ante la violencia injustificada, las porras, las balas de goma... urnas, papeletas y colegios, la imagen del estado exterior ha llegado a unas cuotas de vergüenza que le acompañará para siempre". Puigdemont se refiere a la "brutalidad policial que avergonzará para siempre al Estado español. Hoy el estado español ha perdido mucho más de lo que ya había perdido, Cataluña ha ganado mucho más".



La Guardia Civil ha cortado la conexión a internet de los centros, donde muchas mesas electorales no se han abierto 'por problemas técnicos', y el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha confirmado que se están cerrando colegios e incautando urnas ilegales 'en un trabajo impecable de las fuerzas de Seguridad del Estado'.



Ada Colau, tras votar: He votado indignada por la represión policial, pero también esperanzada por el ejemplar respuesta de la ciudadanía"



La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha votado este domingo en el referéndum, tras lo que ha dicho que ha llamado al delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, para exigirle que cese la "violencia policial" pero todavía espera su llamada, y ha pedido al PSOE que la condene claramente y que plantee una alternativa de gobierno si el presidente Mariano Rajoy no dimite.



Ha destacado que ha podido votar gracias a la ciudadanía movilizada "pese a que en la ciudad hay un estado de sitio" y una vulneración de derechos provocada por órdenes de Rajoy, y ha insistido en que, más allá de lo que opine cada uno sobre la independencia, se trata de defender el derecho a la protesta, a la opinión y a la expresión.



"Que pare ya esta violencia, y aquellos que puedan pararla que actúen en el máximo de sus responsabilidades", y ha insistido en interpelar a todas las fuerzas democráticas para articular una mayoría alternativa y una moción de censura a Rajoy si no dimite ni desiste de estas actuaciones.





Sin incidentes

Gracias a la labor de la Policía y la Guardia Civil, los organizadores del golpe en Cataluña no disponen de censo ni de posibilidad alguna de controlar y comprobar los votos que se puedan depositar en las urnas de plástico.En Barcelona, se han personado en la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat, y han levantado un acta en la que descartan cerrar el espacio por la presencia de demasiadas personas en su interior, ha constatado Europa Press.Ante esta actitud, agentes de la Policía Nacional han iniciado el operativo para tratar de evitar con actuaciones el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional, para lo que se han personado en algún punto de votación donde hay congregadas centenares de personas.En el colegio Ramon Llull de Barcelona se ha presentado una veintena de policías nacionales antidisturbios, en donde han intentado entrar hasta el momento sin éxito porque se lo impide un centenar de personas.La Policía Nacional se ha activado después de que los Mossos d'Esquadra se personas en anteriormente en diversos colegios electorales de Cataluña para levantar acta pero sin impedir el operativo del 1-O en muchos colegios, una votación impulsada por el Gobierno de la Generalitat y las entidades independentistas.Miles de personas seguían ocupando y concentradas a las puertas de centenares de colegios, pese a que los Mossos han comunicado que a las seis de la mañana tenían que estar completamente desalojados para impedir la votación por orden del TSJC.Mientras tanto, el Govern ha dispuesto que los catalanes puedan votar este domingo en cualquier colegio electoral durante el referéndum del 1-O. Así, la Generalitat prevé aplicar el censo universal para facilitar la votación, han informado a Europa Press fuentes conocedores.Una pareja de Mossos han salido de uno de los colegios electorales de Barcelona a los que han acudido poco antes de las 7, cuando los ciudadanos concentrados no les han dejado pasar. Ha sido en el IES Juan Manuel Zafra, donde los Mossos han llegado a la puerta y han dicho a la gente concentrada que querían entrar para ver que no se estaba haciendo ninguna actividad relacionada con el 1-O.La afluencia de personas dispuestas a participar en el referéndum ha comenzado a crecer a partir de las 5 de la mañana ante los colegios y locales de Cataluña designados como puntos de votación, en respuesta al llamamiento hecho por la plataforma soberanista Escoles Obertes.En asambleas celebradas anoche en los colegios donde se han concentrado personas para pasar la noche se pidió que a las 5 de la mañana acudieran ya el máximo número de votantes ante la previsión de que la policía llegara a esa hora para desalojar y precintar los colegios.y pacífica si la policía acudía a desalojarles.Algunos de los concentrados han expresado que han acudido al colegio porque quieren ser los primeros para ser escogidos presidentes y vocales de mesa, en caso de ser necesario.Los Mossos d'Esquadra, que durante todo el día de ayer visitaron los colegios ocupados, les advirtieron de que volverían a pasar hoy a las 6 de la mañana, la hora fijada para que los centros escolares estén cerrados para impedir las votaciones.Escoles Obertes -que agrupa unas 40 entidades del sector educativo- ha asegurado que pasadas las 4 de la madrugada hay más de 1.000 colegios abiertos y con personas dentro.Esa cifra, que la plataforma refleja en Internet, supone rondar la mitad de las 2.315 sedes electorales previstas para el referéndum de este domingo., que durante el sábado han programado entretenimientos de todo tipo, aunque no todos sus ocupantes han ido a dormir, sino que han alargado esas actividades.La noche en los colegios electorales abiertos en Cataluña ha transcurrido si incidentes graves, aunque las redes sociales reflejan que grupos de personas han pasado por algunos colegios abiertos, para increparles por que pretendan que se vote en esas sedes durante el referéndum del 1-O.Pasadas las 4 horas, fuentes policiales han explicado a Europa Press que no consta que hayan sucedido hechos graves ni que se haya tenido que detener a nadie, aunque aún no está cerrado el balance de la noche.que hay pequeños grupos que recorren colegios electorales abiertos para increpar a quienes pasan la noche.En la escuela Sant Jordi de Badalona (Barcelona), dos testigos han explicado a TV3 que sobre medianoche se han acercado varias personas diciéndoles que no podrán votar, y "el tono ha ido subiendo" y han picado en las puertas gritando 'Viva España', hasta que han saltado las vallas, y después se han ido.Allí precisamente, unos individuos han causado desperfectos en un coche de TV3, según ha informado el mismo periodista desplazado hasta allí de madrugada, aunque ha dicho que sólo hay daños materiales.Durante la noche se ha visto pasar a mossos d'Esquadra por algunos colegios, como agentes del mismo cuerpo habían hecho durante la jornada del sábado.