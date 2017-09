El independentismo cierra campaña convencido de que se saltará la ley y votará

Los partidos y entidades independentistas mantiene su intención de dar un golpe de Estado este domingo saltándose todas las leyes, incluidos el Estatuto de Autonomía y la Constitución. Los separatistas cerrarán la campaña electoral del referéndum ilegal con un mitin final conjunto a partir de las 20 horas que se celebrará en la Font Màgica de la avenida Maria Cristina de Barcelona, donde buscarán ofrecer una imagen de unidad y el convencimiento de que el 1 de octubre se podrá votar en el referéndum.

Está previsto que intervengan el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (PDeCAT); el vicepresidente, Oriol Junqueras (ERC); la diputada de la CUP, Mireia Boya; el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

También están previstas las intervenciones de la presidenta de la AMI y alcaldesa de Vilanova y la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras, y el de la ACM y alcalde de Premià de Mar (Barcelona), Miquel Buch, para visualizar el apoyo a los alcaldes querellados por querer colaborar con el referéndum.

Pese a no formar parte del espectro ideológico independentista, también intervendrá el secretario general de Podem, Albano-Dante Fachin, cuya formación ha llamado a ir a votar el 1 de octubre aunque no lo consideran el referéndum con todas las garantías que hubieran deseado.

El independentismo también empezó unido la campaña el jueves 14 de septiembre con un gran acto en Tarragona que se celebró en el Tarraco Arena, pese a que existía el aviso del Gobierno central de que celebrar ese mitin podría incurrir en una ilegalidad.

Aquel acto acabó con Puigdemont proclamando: "Claro que votaremos", y en este mensaje ha basado la campaña el independentismo, incluso llamando a desprecintar los colegios electorales como hizo este miércoles la CUP en un mitin con universitarios.

UN ESCENARIO DE JXSÍ

Para cerrar la campaña el independentismo ha elegido el mismo escenario que eligió JxSí para celebrar su último mitin en la campaña electoral de las últimas elecciones catalanas, de la que el miércoles se cumplieron dos años.

Fueron las elecciones que han derivado en este referéndum, pese a que no figuraba en el programa electoral de la coalición soberanista formada por PDeCAT y ERC; en aquel mitin no participó la CUP, que no formaba parte de la candidatura, y en cambio sí estará este viernes.