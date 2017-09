"No es democracia es #Hispanofobia": la nueva campaña del PP contra los nacionalistas catalanes

El Partido Popular ha lanzado este martes una campaña en Twitter para denunciar la "hispanofobia" en Cataluña con un vídeo publicado en la cuenta del partido utilizando secuencias de discursos de diferentes políticos catalanes.



En el vídeo, que ha sido publicado junto al mensaje "No es democracia es hispanofobia", se muestra, entre otras imágenes, una cita del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol en la que se refiere "al hombre andaluz" como un individuo "anárquico" y "destruido" que vive en "un estado de ignorancia y de miseria espiritual y cultural".



Igualmente, aparece un audio del exdirector de la televisión pública catalana, TV3, Joan Oliver, en el que afirma que los españoles por el hecho de serlo son "chorizos".



También se muestra a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell señalando que el PP catalán no debería llamarse "Partido Popular de Cataluña", sino "Partido Popular en Cataluña".



El vídeo termina con un rótulo advirtiendo de que "los separatistas no respetan la ley" y que, por tanto, "no respetan España ni a los españoles".



Además, los populares han creado el 'hashtag' #Hispanofobia con el que han seguido publicando diversos 'tuits' en relación con este asunto.