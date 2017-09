La Fiscalía reconoce que la detención de Puigdemont es una opción que "está abierta"

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha planteado este lunes que, hasta el momento, a la Fiscalía no le ha parecido "oportuno" pedir la detención del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por un delito de malversación, si bien ha admitido que es una posibilidad que queda "abierta".

Maza, en declaraciones a Onda Cero, ha recalcado que la Fiscalía está convencida de que Puigdemont está incurriendo en delitos de prevaricación, desobediencia y malversación por los preparativos del referéndum del 1-O en contra de la prohibición del Tribunal Constitucional (TC).

Y ha explicado que, al estar tipificado el delito de malversación con pena de cárcel, legalmente se dan los requisitos para solicitar su detención.

"Pero eso no quiere decir que se pida o no", ha matizado el fiscal general, quien ha explicado que "de momento" no se ha considerado "oportuno" reclamar esa detención y ha admitido que "esa es una decisión que siempre queda ahí abierta".

El fiscal general también ha sido preguntado por las quejas sobre una posible desproporción en la respuesta al desafío soberanista, una hipótesis que ha descartado.

"Al revés, nosotros estamos esforzándonos todos los días por no ir más allá de lo que la ley nos permite y, por supuesto, no ser desproporcionados en ningún momento", ha subrayado.

Maza ha opinado que lo que ha ocurrido hasta el momento en las movilizaciones ciudadanas son hechos de "enorme gravedad", un intento de separar parte del territorio nacional del resto con unos medios "por lo menos tumultuarios".

Por ello, la Fiscalía ha denunciado un posible delito de sedición, tratando de actuar con proporcionalidad, pues la diferencia entre ese delito y el de rebelión está en el nivel de violencia que se utilice.