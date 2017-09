La Generalitat radica su nueva Web en el paraíso fiscal donde Correa escondía su dinero

La nueva página web con el censo electoral del referéndum de independencia de Cataluña, convocado para el 1 de octubre, está registrada en la isla caribeña de Nieves, el paraíso fiscal que el presunto 'capo' de la Gürtel, Francisco Correa, utilizó para ocultar el dinero que obtenía de manera irregular en sus negocios.

Según publica hoy el diario El País, la citada web que ayer hizo pública Carles Puigdemont, está registrada a través de una compañía del cofundador del portal Pirate Bay Peter Sunde. El servicio se llama Njalla y se encuentra físicamente en la isla caribeña de Nieves.

Este diario explica que su creador ofreció sus servicios a Cataluña el pasado lunes. "Si tienes una web catalana que esté siendo cerrada por las autoridades españolas, contáctame. Te cubrimos", aseguró Sunde en su cuenta de Twitter.

Njalla tiene como objetivo garantizar la privacidad de los gestores de dominios. El País explica que la fecha de registro de garantiespelreferendum.com es del pasado 15 de septiembre, y cita a Whois, un servicio de Internet que sirve para conocer la información de un dominio. La titularidad del dominio de la web del censo pasó a Njalla tras el ofrecimiento que hizo a Cataluña.

La información de Whois es muy restringida y deriva a un servicio canadiense, Tucows Domains, un registrador de dominios al por mayor. El buscador de esta compañía vincula la nueva web del referéndum con una compañía que se llama 1337 Services LLC, el mismo nombre de sociedad que aparece en la web de Njalla. Aunque la empresa esté ubicada en el Caribe, utiliza el dominio .la en su sitio, oficialmente asignado a Laos.

La información de Tucows asegura que la compañía se encuentra en Charlestown, en el estado de San Cristóbal y Nieves, organización independiente de la Commonwealth. El teléfono de contacto asociado al dominio es aparentemente de Washington, pero no da señal.

Pues bien, el estado de San Cristóbal y Nieves es un paraíso fiscal señalado por el Departamento de Estado de EEUU como uno de los paraísos fiscales dedicados al "lavado de dinero negro y tráfico de drogas".

En la página web "Mundo Offshore" se asegura que estas islas, que fueron colonias británicas, son un "paraíso para los negocios" y entre las ventajas que cita están: que "no pagan impuestos", las protecciones de los activos "exceden las condiciones legales de otros países", "no hay necesidad de informes anuales o presentación de Estados Financieros", el dividendo corporativo obtenido fuera de la isla "no está sujeto a impuestos locales", para mayor privacidad se puede abrir una "cuenta bancaria offshore", puede actuar como director y secretario otra sociedad en lugar de una persona física y los directores y accionistas pueden actuar sin ninguna reunión.

Todas estas ventajas fueron aprovechadas, entre otros, por el principal imputado de la trama Gürtel, Francisco Correa, quien constituyó en la isla de Nieves uno de sus primeros entramados para poder facturar sin ser detectado por Hacienda. Se trata de la sociedad PACSA Limited, que responde al acrónimo de Paco Correa Sánchez, y fue constituída en 1996 con el código 7850 y con un contrato de fiducia firmado por José Luis Izquierdo.

Este último estaba especializado en la creación de sociedades opacas en paraísos fiscales y fue a él a quien la policía intervino el pend-drive con la contabilidad B del entramado de Correa y codificado con la palabra "bruja".

Ambos, junto con otros, se sientan en el banquillo de los acusados en el juicio por la primera parte de la Gürtel --la que va desde 1999 a 2005-- que lleva celebrándose ya un año y que concluirá en las próximas semanas.