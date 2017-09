Cámaras de Tráfico captan a un conductor soltando el volante para jugar con un niño

La Dirección General de Tráfico ha detectado a casi 2.300 personas --2.094 adultos y 198 menores-- que viajaban sin cinturón de seguridad durante la semana de duración de la campaña especial de vigilancia que se llevó a cabo entre el 11 y el 17 de septiembre.



De los 2.094 adultos, 1.388 eran conductores y 706 pasajeros --382 de ellos en los asientos delanteros y 324 en los traseros--. En el caso de los menores, de los 198 que no llevaban cinturón de seguridad ni sistema de retención infantil, 41 viajaban en los asientos delanteros y 157 en los asientos traseros.



Además, en su afán por concienciar a los conductores de la necesidad de usar el cinturón y de mostrar las numerosas imprudencias que se cometen al volante, la DGT ha hecho público un vídeo en el que se ve a un conductor jugando con un niño, poniendo en grave riesgo la seguridad.





Captan a este conductor que suelta el volante para jugar con el niño ¡Sé responsable cuando conduzcas! https://t.co/2V0N68MJ8f pic.twitter.com/ZXMty44HE8 — Europa Press (@europapress) 22 de septiembre de 2017

Durante la semana de duración de la campaña, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han incrementado los controles en carreteras interurbanas, exceptuando las de País Vasco y Cataluña, al tener las competencias transferidas, llegando a vigilar más de 260.000 vehículos.El 73% de los usuarios de los vehículos que circulaban sin el dispositivo de seguridad han sido detectados cuando circulaban por carreteras convencionales (1.674), mientras que el 27% (618) restante lo fueron transitando por autopistas o autovías.La vigilancia se ha realizado durante las 24 horas del día, aunque ha sido en el intervalo de 6 a 22 horas cuando mayor número de personas han sido vistas y denunciadas sin usar el cinturón de seguridad.La DGT recuerda que el cinturón de seguridad es un elemento básico y fundamental de la seguridad vial, un seguro de vida. Por este motivo, su uso es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo y en todo tipo de vías. Además, la utilización correcta del mismo es imprescindible para que cumpla el cometido para el que fue creado.Desde la pasada semana, están en funcionamiento las primeras cincuenta cámaras de control del uso del cinturón de seguridad que detectan si los conductores no hacen uso de este elemento de protección durante dos meses los conductores que hayan sido captados por dichas cámaras únicamente recibirán una carta informativa pero pasado este plazo se iniciará el correspondiente procedimiento sancionador.En la vigilancia que se hace desde el aire con los helicópteros de los que dispone la DGT se aprecia como muchos ocupantes del vehículo hacen un uso incorrecto del cinturón o circulan sin llevarlo puesto.Los menores de edad, de estatura igual o inferior a 135 cm además de utilizar un sistema de retención infantil homologado y debidamente adaptado a su talla y peso, deberán situarse en los asientos traseros, excepto cuando el vehículo no disponga de asientos traseros, cuando todos los asientos traseros estén ya ocupados por otros menores de las mismas características o cuando no sea posible instalar en dichos asientos todos los sistemas de retención infantil.En caso de que ocupen los asientos delanteros, siempre deben ir con el sistema de retención adecuado a su peso y talla y si el vehículo dispone de airbag frontal, únicamente podrán utilizar sistemas de retención orientados hacia atrás si el airbag ha sido desactivado.Además de vigilar el uso del cinturón de seguridad, los agentes han controlado el uso del casco, el dispositivo de seguridad más importante para los usuarios de motocicletas, ciclomotores y bicicleta. En estos siete días han controlado a 34.000 vehículos de este tipo. A pesar de que su uso es obligatorio en vías interurbanas, 75 personas no hacían uso del mismo --22 motoristas, 22 usuarios de ciclomotor y 31 ciclistas--.