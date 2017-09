El Camp Nou pide el referéndum y Piqué reta a actuar a la Guardia Civil

Partido entre el FC Barcelona y el Eibar. En la grada se despliega una enorme pancarta a favor del referéndum del 1-O, pidiendo el voto para el 'sí'. Además de la pancarta, en los primeros minutos del choque se puedo escuchar perfectamente el grito 'Votarem!' (¡Votaremos!), en referencia al referéndum.



Además, Piqué, un habitual en las redes sociales, también echó leña al fuego. Fue poco después del partido, cuando el defensa dejó clara su postura respecto al 1-O, cargando contra Intereconomía y contra los registros llevados a cabo por la Guardia Civil en Cataluña. "A estos no los vais a visitar no? @guardiacivil", apuntaba el defensa catalán, adjuntando un vídeo donde se había vertido lo que, a su juicio, era una afirmación intolerable. "¡No hay huevos, Kim! ¡Dispara, vamos que ganamos todos! ¡Dispara, que no tienes huevos!", le pide el presentador de un programa de Intereconomía al máximo dirigente de Corea del Norte, Kim Jong Un, en un tono humorístico, después de que su compañera señale que los misiles norcoreanos pueden alcanzar la Ciudad Condal.