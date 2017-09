Bermúdez de Castro: "Frente el derecho a la fuerza de los secesionistas está siempre la fuerza del derecho"

El secretario general del Grupo Parlamentario Popular y diputado salmantino, José Antonio Bermúdez de Castro, ha afirmado este martes durante su intervención en el Pleno del Congreso que "frente el derecho a la fuerza está la fuerza del derecho; que la democracia nace con la libertad pero vive con la Ley y, por eso, la Ley es siempre un instrumento de libertad, porque la Ley a todos iguala, a todos ampara y a todos obliga".

Así, ha aseverado que "los secesionistas no están lanzando sólo un desafío al Gobierno y a la unidad nacional, están echando un órdago a la Ley y por tanto a la democracia". "Y, por eso ahora, la democracia tiene que vencer y la democracia vencerá", ha añadido.

"El Grupo Popular se adhiere sin fisuras al contenido completo de la moción presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos y también quiere reconocer y agradecer a todos los grupos que han manifestado, de una u otra manera, su apoyo al Gobierno en un momento tan trascendente como complicado", ha afirmado Bermúdez de Castro.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, el secretario general del GPP ha asegurado que "se trata de defender la democracia, de responder a un golpe al estado de Derecho, a un chantaje rupturista que va contra la Ley y nuestra convivencia". "Aquí no hay ni víctimas, ni represión, ni estado de excepción", ha aseverado.

"Ya les advertimos que el Gobierno respondería con proporcionalidad pero también con firmeza y determinación ante cualquier intento de ruptura de la unidad territorial o de la legalidad vigente y eso es precisamente lo que está haciendo", ha aseverado.

También, ha recordado que "quien desafía al Estado de Derecho no es nunca víctima sino único responsable de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de las normas. No busquen otros culpables, no los hay".

"En democracia nadie tiene el privilegio de cumplir las leyes a conveniencia, ni tampoco existen espacios de impunidad para nadie", ha sentenciado el portavoz del PP.

En referencia a la postura de la oposición, Bermúdez de Castro se ha cuestionado en qué piensan cuando escuchan lo anterior "porque esta tarde han hablado mucho de libertad, de votar, de decidir, pero poco de leyes". "Cuando ustedes escuchan que la ley obliga a todos, qué piensan, que ´todos´ se refiere a ´todos los demás", se ha cuestionado.

"Qué clase de democracia ampara esto y qué clase de convivencia se podría construir así, si todo el mundo hiciera lo que le diera la gana", ha remarcado el dirigente popular.

Así, el portavoz del PP ha afirmado que "las leyes se pueden cambiar, pero a través del método democrático, de la Ley a la Ley, pero mientras tanto la Ley se impone siempre". "Y eso no es ni represión ni Estado de excepción, es regla democrática", ha sentenciado.

"LO QUE NO ES LEGAL NI ES LEGITIMO NI ES DEMOCRÁTICO"

Por eso, ha reiterado que "lo que no es legal ni es legítimo ni es democrático y no se puede votar al margen de la Ley".

"Tampoco pueden pedir al Gobierno que no cumpla con sus obligaciones o que negocie sobre lo que no puede negociar", ha asegurado Bermúdez de Castro, a la vez que ha aclarado que "ya sabemos que la oposición no quieren ni dialogar, ni negociar, llevamos meses intentándolo en vano. Ustedes no quieren dialogar lo que quieren es imponer y romper la unidad de España".

Así, ha advertido el dirigente del PP "nosotros no vamos aceptar nunca ni imposiciones ni chantajes ni tampoco vamos a negociar nunca ni el cumplimiento de la Ley, ni la unidad de España, ni la soberanía nacional, ni la igualdad y la solidaridad entre españoles".

"Esos son principios básicos de nuestra convivencia y los diputados del GPP los vamos a defender siempre. Se lo podemos decir más alto pero no más claro", ha subrayado Bermúdez de Castro.

El portavoz del PP ha dejado claro que "hay cosas que no se pueden cambiar en democracia, por ejemplo, que todos somos iguales ante la Ley, que la Ley obliga a todos o que todos estamos sometidos a la tutela judicial porque si falta alguno de estos principios no estaríamos ante una democracia, estaríamos ante otra cosa, quizá es eso lo que buscan".

"Se puede cambiar el modelo territorial, sí. Pero lo que no se puede cambiar es que esa decisión y ese derecho nos corresponde a todos los españoles, aquí todos decidimos el futuro de todos", ha afirmado el dirigente del PP.

En este sentido, José Antonio Bermúdez de Castro ha preguntado a la oposición ¿quién les ha otorgado la facultad de poder decidir por los demás; dónde está escrito que ustedes tienen el privilegio para estar por encima de la leyes y por encima de los derechos de todos nosotros? "Y si nosotros les permitiéramos eso, dónde dejaríamos nuestra dignidad como representantes de la soberanía nacional", ha destacado.

El dirigente del PP ha declarado que "ese referéndum no lo vamos a permitir, ese referéndum de autodeterminación y ruptura no se puede celebrar y no se va a celebrar".

Por último el portavoz popular ha puesto de manifiesto que "en unos años se recordará que hubo un tiempo en que unos lanzaron un desafío a nuestra convivencia incumpliendo las leyes, dividiendo la sociedad, señalado a los discrepantes, amenazando a funcionarios, presionando a los medios, pisoteando los derechos de los parlamentarios y desobedeciendo las resoluciones judiciales".

"Y se recordará también porque hubo otros que apoyamos a un gobierno para que respondiera a ese desafío en defensa de la legalidad, de la unidad de España y el orden constitucional y en defensa de esa Cataluña abierta, moderada y tolerante que está ya harta y cansada de tantas insensatez y de tanta radicalidad", ha concluido Bermúdez de Castro.