Hacienda y los sindicatos retoman la negociación para subir los salarios a los funcionarios

El Ministerio de Hacienda retoma este jueves las negociaciones con los sindicatos para pactar la subida salarial de los empleados públicos que dependen de la administración central, que en Salamanca suman 4.700. La meta las plantillas es recuperar lo que queda de lo perdido durante la crisis económica, comenzando por una nueva subida salarial después de la aprobada este año del 1%. Según los empleados públicos, Hacienda tiene pendiente con ellos la devolución del 5% del sueldo que les quitó José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, así como la compensación económica de seis años de congelación de salarios, una pérdida económica que UGT estima en un 20%, "solo el año pasado el IPC subió un 3,1%, incremento que no se ha aplicado", asegura el secretario provincial en Salamanca, José Luis Hernández Rivas.

Este sindicato ya ha advertido de que no comenzará a negociar más subidas hasta que el Gobierno no restituya esta pérdida económica, mientras el ministro Montoro pretende desvincular el aumento de los salarios del IPC y hacerlo proporcional al Producto Interior Bruto (PIB). El ministro concretó ayer su propuesta al asegurar que no se trata de que los salarios suban al son de las cifras de crecimiento, sino de que se mantengan dentro del límite presupuestario para cumplir con el objetivo de déficit. La desvinculación no convence a César Conde, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Salamanca.