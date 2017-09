Un concejal del PSOE en La Laguna: 'Yo, a follar con empleadas que enchufo en el Ayuntamiento'

El concejal socialista de Cementerios y Mercados del Ayuntamiento de La Laguna, Zebenzuí González, ha publicado, por error, cuatro mensajes consecutivos "Yo a follar / jejejejeje / con empleadas que pongo yo y enchufo en el ayuntamiento / y después a hacer campaña por frikis" en un chat compuesto por militantes del Partido Socialista de la zona Nordeste de la isla de Tenerife.



Cuando el propio González se dio cuenta de su error, se despidió de la conversación con un "perdón, me equivoqué de grupo".



Zebenzuí González se ha defendido y ha dicho que sus mensajes son una "broma de mal gusto", que en todo caso, pertenecen a una conversación privada.



Según el concejal, las frases "están absolutamente sacadas de contexto y no se ajustan al sentido literal que transmiten", señala en un comunicado que ha emitido y en el que asegura también que no deben interpretarse como ciertas. "Quienes me conocen saben que ese tipo de comportamientos o acciones chocan frontalmente con mi forma de ser", señala.



González ha expuesto que la conversación se produce con un amigo con el que tiene "bastante confianza" y en clave de humor, con "expresiones soeces" que solo deben enmarcarse en un contexto privado y no relacionado con su función pública.



El edil socialista ha pedido disculpas a todos los ciudadanos que se sientan ofendidos porque el tono y el fondo no han sido correctos y "nunca" debió expresarse de esa manera, aunque incide en que "el sentido jocoso y vulgar de la conversación, alejado completamente de la realidad que en apariencia se transmite", procede de una conversación privada.



Por su parte, el grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de La Laguna ha exigido la inmediata dimisión del concejal "por los mensajes machistas realizados sobre las trabajadoras que contrataba en el Consistorio".





Un concejal del PSOE en Canarias se equivoca de cuenta de WhatsApp y publica esto: Yo, a follar con empleadas que enchufo en el Ayuntamiento pic.twitter.com/JbzpvrK324 — cayeruby?? (@cayeruby) 14 de septiembre de 2017