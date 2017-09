Toda la oposición salvo C's pide recuperar el acceso a la sanidad para todos

Los partidos políticos de la oposición, a excepción de Ciudadanos, han firmado este martes el Pacto Político y Social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal, promovido por la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto 16/2012 (REDER), en la que participan más de 70 organizaciones de la sociedad civil, para pedir la universalidad de la sanidad y 'blindar' el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Así lo han señalado diferentes representantes políticos y de las asociaciones que conformar REDER, quienes han recordado que el Real Decreto 16/2012 ha deteriorado al sistema sanitario español, ha aumentado las desigualdades sanitarias y ha provocado una "desorganización y descoordinación" de la asistencia sanitaria.

En concreto, en el pacto, los firmantes se han comprometido a promover las reformas legales necesarias para universalizar la sanidad y blindar el SNS como pilar básico del Estado Social con "clara vocación redistributiva"; que, de forma específica, se reconozca el acceso universal a la salud como un derecho de todas las personas que viven en España, independientemente de su situación administrativa, poniendo así fin al modelo basado en el aseguramiento; blindar el modelo de SNS financiado a través de impuestos; y garantizar la asignación presupuestaria suficiente, recapitalizando el SNS hasta garantizar la calidad, eficiencia y universalidad del mismo.

Además, han acordado exigir al Gobierno presidido por Mariano Rajoy la retirada "inmediata" de los recursos de inconstitucionalidad contra las normativas autonómicas que dan cobertura a las personas excluidas por el RD 16/2012; la reforma "inmediata" del modelo de financiación autonómica para garantizar la suficiencia financiara y la sostenibilidad del SNS; y que se abstenga de utilizar el artículo 134.6 de la Constitución para evitar la tramitación de una iniciativa que cuenta con un amplio consenso del Congreso y está respaldada por los principales colectivos profesionales y sociales.

CRÍTICAS A CIUDADANOS

Tanto la diputada de Compromís, como Fernández Díaz y la diputada de Izquierda Unida Eva García han criticado la decisión de Ciudadanos de no firmar este pacto. "Hemos visto que hay dos fuerzas políticas que lamentablemente ni quieren escuchar a la sociedad, ni llegar a consensos con el resto de partidos, cuando son ellos los primeros en plantear la necesidad de hablar y dialogar pero que a la hora de la verdad no están por la labor de firmar acuerdos", ha señalado García.

No obstante, desde Ciudadanos se ha pedido ser realistas, asegurando que con la redacción del acuerdo no pueden llegar a un acuerdo. "Hay que ser realistas y apostar por la sostenibilidad del sistema y con la redacción que tienen ellos no podíamos llegar a un acuerdo porque hay prestaciones actuales que no cubren ni al 80 por ciento de la población, como el cribado del cáncer de colon. Es importante no sólo agitar las banderas y crear eslóganes, sino dar soluciones realistas a todos los ciudadanos", ha manifestado el portavoz de Sanidad de este partido, Francisco Igea.



El pacto está suscrito por el PSOE, Podemos-En Comú Podem-En Marea, Izquierda Unida, PNV, Compromís, ERC, PdCAT, Nueva Canarias, Coalición Canaria y EH-Bildu, así como los sindicatos CCOO, UGT y USO. En cuanto a las organizaciones sanitarias, se han unido la sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), la de Salud Pública (SESPAS), la de Médicos de Atención Primaria (Semergen) o la Asociación de Enfermería Comunitaria.