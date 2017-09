Rafa Nadal: "El 1-O no debe producirse. Es como saltarse un semáforo en rojo"

Rafa Nadal, el ganador del US Open y actual número uno en el ránking ATP, ha defendido en una entrevista para el diario El Mundo que el referéndum del 1 de octubre no debe celebrarse ya que va contra la ley.

"Creo que lo del 1 de octubre no se debería de producir porque, desde mi punto de vista, cada uno tiene que respetar las leyes y hay unas leyes que son las que son y uno no se puede saltar las leyes porque quiera saltárselas. Yo no me puedo saltar un semáforo en rojo porque no me parezca correcto aquel semáforo. Y los que pretenden eso en Cataluña tienen que entenderlo", ha afirmado el tenista español.