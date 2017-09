Rajoy afirma que en Europa "no dan crédito" ante el proceso independentista de Cataluña

El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha afirmado que en Europa "no dan crédito" ante el proceso independentista de Catalunya y no lo apoyan. Ha afirmado que el proceso de estos días en el parlamento catalán donde se ha aprobado la ley de referéndum y la de transitoriedad es "antidemocrático e ilegal".

Así lo ha indicado este sábado durante su intervención en la Intermunicipal que el Partido Popular ha celebrado en Zaragoza y después de que el Tribunal Constitucional haya dado trámite a la batería de impugnaciones del Gobierno sobre la ley de referéndum aprobada por el parlamento catalán. Esto supone la suspensión durante cinco meses de la convocatoria de la consulta.

Ha subrayado que "en Europa no dan crédito, no tenían ni un solo apoyo y ahora lo que tienen es la repulsa y la estupefacción por parte de todos, que no entienden lo que está pasando aquí y que nos animan a garantizar que España siga siendo un Estado de Derecho y una democracia donde se respetan los derechos de las personas".

El también presidente nacional del PP ha relatado que la última semana en el Parlamento de Catalunya se han liquidado "todas las leyes", por tanto, "el principio de legalidad" y "la voluntad de los españoles", con el objetivo de que "España deje de ser España tal y como la conocemos". Ha lamentado que algunos diputados hayan actuado "a las bravas, por la fuerza, por encima de la norma y sin respetar nada".

De esta forma, ha reprochado que han finiquitado "los trámites que existen en todas las democracias para aprobar las leyes", han pasado "por encima de los derechos de casi la mitad de los diputados de Cataluña" y han liquidado "su Estatuto de Autonomía" que, para ser reformado, necesita dos tercios de los votos mientras que los grupos independentistas sólo tienen la mitad de la representación.

"Lo que en cualquier parlamento puede llevar varios meses e incluso más de un año se ha hecho en 12 horas, en las que se ha calificado una ley, se ha cambiado el orden del día parlamentario, se han liquidado todos los derechos de los diputados, se ha impedido a los diputados ir al comité de garantías estatutarias y por la noche se convoca un referéndum para liquidar la soberanía nacional y en favor de la independencia de Cataluña", ha recordado.

"ANTIDEMOCRÁTICO E ILEGAL"

Rajoy ha ironizado al decir que un diputado independentista de la oposición que entró el jueves a debatir a las 9 de la mañana sobre los asuntos que figuraban en el orden del día se encontró con que 12 horas después no había estatuto, se pretendía liquidar la soberanía nacional, se anunciaba un referéndum y se convocaba.

"Eso es antidemocrático e ilegal", ha recalcado, lamentando que al día siguiente volvieran a hacer "la misma operación" con la ley de transitoriedad, que es una ley que proclama "la república de Catalunya". Ante esta situación, ha sostenido que en Europa "no dan crédito".

Mariano Rajoy ha advertido de que su obligación como presidente del Gobierno central es "cumplir la ley" y hacerla cumplir. "No habrá referéndum y haré todo lo necesario para ello, porque es mi obligación, no voy a dejar de cumplir lo más importante que me han encargado los españoles que es que preserve la unidad nacional", ha dicho tajante.

Por ello, ha matizado que a los independentistas el Gobierno les va a responder con "firmeza, inteligencia, aplomo, con proporcionalidad, con serenidad y con la rapidez necesaria porque el Estado de Derecho implica procedimientos y respeto a los mismos y eso es lo que nos diferencia de ellos".