PP ve "coherente" la baja de Zapata de Podemos, ya que "si no cumple código ético no puede cumplir el económico"

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado este viernes la baja como inscrito de Podemos del concejal Guillermo Zapata de "coherente", pues "quien no cumple el código ético, cómo va a cumplir el código económico".

Así lo ha defendido Martínez-Almeida durante el acto de clausura de la campaña 'Hablamos', en la que el Grupo Popular ha recorrido en una furgoneta vinilada los 21 distritos de la capital madrileña "para hablar con los ciudadanos".

El portavoz popular ha asegurado que se "ha iniciado la guerra" para la sucesión de Carmena en 2019, y que "solo se puede entender en esa clave el movimiento de Podemos de tratar de atornillar a concejales como Pablo Carmona o Rommy Arce, que siempre se han definido como Ganemos".

Almeida ha asegurado que Podemos quiere "canibalizar" al resto de la candidatura de Ahora Madrid, y que "lo único que se puede esperar de este equipo de gobierno es el canibalismo entre ellos".

"Siempre hemos dicho que quien gobernaba en Madrid era Podemos, no Ahora Madrid, y lo de ayer lo demuestra", ha afirmado Almeida.

Además, el portavoz popular ha pedido al Gobierno municipal que "no se centre en sus guerras internas, sino en los madrileños, "que se van a ver afectados" por la situación.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Almeida también ha acusado al Gobierno municipal de no asumir los resultados de las consultas y los presupuestos participativos "cuando no les gustan", y ha calificado esos presupuestos de "no participativos".

"Por ejemplo, en Latina han participado el 1,5 por ciento de la población del distrito, y estos datos no difieren de los del resto de distritos", ha criticado.