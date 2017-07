Zapata se da de baja de Podemos tras pedirle que aportara dinero al partido

El concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata ha informado este jueves que se da de baja como inscrito en Podemos después de que este partido le solicitara que cumpliera su carta financiera, es decir, que aportara dinero a la formación.

En un mensaje en Facebook, Zapata ha contado que hace unos meses recibió un correo electrónico en el que se le solicitaba cumplir la carta financiera de Podemos "por ser cargo electo de la organización". Y que este miércoles recibió una denuncia del comité de garantías de Podemos por dicho incumplimiento.

"Soy inscrito en Podemos desde (creo recordar) después de las elecciones europeas y me presenté a las elecciones por Ahora Madrid en una lista que, entre otras cosas, defendía ser de confluencia entre distintos espacios y organizaciones, cosa imposible si todos los que participamos en ella fuéramos de Podemos", ha señalado el edil madrileño, que se presentó a las primarias de Ahora Madrid como de los más relevantes miembros de Ganemos y del sector del Patio Maravillas, y no como Podemos.

En este sentido, Guillermo Zapata ha señalado que con la que sí "cumple puntualmente y al a que se debe" es con la carta financiera de Ahora Madrid, que es con la que firmó un compromiso por escrito en relación a la misma, a diferencia de Podemos. De hecho, ha informado de que en unos días hará las donaciones correspondientes al primer semestre de 2017, como hace "cada año antes del verano".

Por todo ello, el edil ha confirmado que se ha dado de baja esta misma mañana como inscrito en Podemos y, por tanto, no participará en consultas de la formación.

"Cualquier organización tiene derecho a poner en marcha los mecanismos que considere orgánica y financieramente en relación a lo que considera sus bases, sus cargos, etc. Así que más allá de la cierta pena que me da perder ese vínculo con Podemos, creo que era lo más razonable para no dar lugar a equívocos. Como siempre y cómo hasta ahora, toda la disposición para echar manos en lo que pueda echarlas", ha concluido.