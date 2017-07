La Fiscalía del Supremo pide endurecer hasta los 14 años y medio de cárcel la condena a Iñaki Urdangarín

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado un incremento de 8 años y tres meses de prisión para el exduque de Palma Iñaki Urdangarin respecto a la condena de 6 años y 3 meses que le impuso la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca por el "caso Nóos". De avalarse su postura el marido de la Infanta Cristina sería condenado a 14 años y seis meses de cárcel por las actividades delictivas que realizó con su exsocio Diego Torres mediante el Instituto Nóos

En su escrito, de 105 folios y de carácter muy técnico, la Fiscalía analiza su postura en siete diferentes motivos que se refieren a los distintos delitos atribuidos al marido de la infanta Cristina y que concluyen en un incremento de la pena que podría llegar a los 14 años y medio prisión. La pena quedaría no obstante por debajo de los 19 años de cárcel que solicitó para él la Fiscalía Anticorrupción durante el juicio.

Además de la prisión, la suma de conductas criminales que la Fiscalía del alto tribunal encuentra en el cuñado del Rey Felipe VI le podrían suponer, en el caso de que el Supremo haga suya esta tesis, 19 años y 6 meses de inhabilitación absoluta más 6 años de inhabilitación especial a lo que se añaden penas de multa que superan el duplo de la cantidad defraudada -- 253.075,30 euros por uno de los delitos y 259.478,38 por el segundo de los delitos contra la Hacienda Pública--.

Para concretar, la fiscal María Ángeles Garrido, que firma el escrito, considera que Iñaki Urdangarin debe ser condenado a 4 años y medio de cárcel por prevaricación; a un año por tráfico de influencias, 2 años por fraude a las administraciones y a cinco años de cárcel por malversación --esta condena sería la más novedosa respecto a la sentencia de Palma, porque allí no se le condenó por el Illles Balears Forum 2005--.

En este último punto fuentes fiscales han señalado a Europa Press que la apreciación de conducta delictiva en el Forum de Baleares celebrado un año antes de 2006 - por el que sí fue condenado Urdangarin en primera instancia-- podría entenderse como pena alternativa y no acumulada a la anterior. De interpretarse así, la petición de pena total no sería de 14 años y medio, sino diez años más para el ex duque.

A ello habría que sumar dos años de cárcel por los que fue condenado por delito fiscal en primera instancia y que la Fiscalía no entiende que deban ser modificados ahora.



RESPONSABLES DE "ILÍCITAS CONTRATACIONES PRESIONANDO"

Sobre la malversación, la fiscal razona que fueron precisamente Urdangarin y su socio, Diego Torres, quienes "pergueñan la trama delictiva, proponiendo las ilícitas contrataciones y presionando para que se celebraran, siendo ellos los que obtuvieron el beneficio económico derivado de los mismos, en detrimento de las arcas públicas".

Sobre el tráfico de influencias, la fiscal declara probada la comisión por parte de Urdangarin y solicita añadir la pena de multa del tanto referido, con arresto sustitutorio en caso de impago, manteniendo la pena de prisión ya acordara en su día por la Audiencia Provincial de Palma.

El escrito también se refiere a otros condenados en Nóos que han recurrido ante el Supremo, como es el exsocio de Urdangarin Diego Torres, que fue condenado por la Audiencia de Palma a 8 años y medio de cárcel y que de atenderse las peticiones de la Fiscalía vería incrementada su pena hasta los 16 años y 10 meses de cárcel. En el caso del expresidente balear Jaume Matas, que fue condenado a 3 años y 8 meses en esta causa, degajada del caso 'Palma Arena', la pena podría incrementarse hasta los 7 años y 9 meses de cárcel.

ACUERDO DE LA JUNTA DE FISCALES

El incremento de la pena solicitada fue acordado en una Junta celebrada a mediados del pasado mes de junio en el Tribunal Supremo y la fiscal a la que ha correspondido la redacción del mismo recibió el aval a su propuesta de su superior, el teniente fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas, quien a su vez consultará al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, según las fuentes consultadas por Europa Press.

El marido de la Infanta Cristina, quien resultó absuelta en "Nóos", fue condenado por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento público y con un delito de malversación de caudales públicos, por el que se le condenó a 2 años y 8 meses de prisión, a una multa de 7 meses y 17 días con una cuota diaria de diez euros y a 2 años y 7 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público autonómico y local de la Comunidad Autónoma de Baleares.

Pese a que el fiscal Horrach solicitó para Urdangarin prisión eludible bajo una fianza de 200.000 euros en espera de conocer el resultado de un seguro recurso ante el Supremo, la Audiencia de Palma rechazó esta petición y estimó que podría residiendo en Suiza, mientras que su ex socio, Diego Torres, no podrá salir del territorio nacional.

Únicamente se impuso al marido de Cristina de Borbón la obligación de comparecer el día 1 de cada mes -o siguiente hábil en caso de ser festivo- ante la autoridad judicial de su actual país de residencia (Suiza). Además, se le obligó Urdangarin deberá comunicar al tribunal cualquier desplazamiento fuera de la UE o cualquier cambio de residencia, incluso temporal.