Susana Díaz repetirá como secretaria general del PSOE-A al ser la única en conseguir los avales necesarios

La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha asegurado este sábado que no tiene manera de "devolver tantísimo cariño" después de que la Comisión Regional de Ética haya certificado que la precandidata a la Secretaría General del PSOE-A ha superado los avales necesarios estipulados, con lo que revalidaría su cargo al ser la única persona en presentar el porcentaje de avales fijados por la normativa.

Durante una intervención ante simpatizantes y militantes realizada en la sede del PSOE-A, en Sevilla, Susana Díaz ha agradecido el apoyo de "miles de compañeros de toda Andalucía que, de nuevo, nos han dado la confianza para volver a darle impulso al proyecto político que nació en noviembre de 2013".

"No tengo manera de devolver y de agradecer tantísimo cariño a todos los compañeros del PSOE-A que me están acompañando y que me están ayudando a que levantemos el PSOE para levantar a Andalucía, porque somos el proyecto que mejor defiende a esta tierra", ha manifestado, añadiendo que "vamos a trabajar para hacer un gran congreso en el PSOE-A", algo que "vamos a hacer como sabemos hacerlo, desde la unidad, la fortaleza, con ilusión y ganas".

Y es que "soy consciente de que la confianza mayoritaria que nos han dado los andaluces tanto en las elecciones municipales como en las autonómicas es una enorme responsabilidad", ha indicado Díaz, que ha apostado por "consolidar un proyecto de éxito en Andalucía, que tiene la confianza mayoritaria de los andaluces, para defender esta tierra y para sacar lo mejor de Andalucía".

"TENGO ILUSIÓN, GANAS Y FUERZA"

"Tengo ilusión, ganas y fuerza, pero sobre todo una ambición compartida, y esa ambición compartida con todos los socialistas andaluces es situar a Andalucía en el sitio que merece, en el sitio que está en condiciones de ocupar", ha afirmado, señalando que "en un proceso de posible recuperación económica, es muy importante que el PSOE-A tenga la fuerza que los andaluces necesitan para demostrar que se puede hacer de otra manera, recuperando derechos y ampliando derechos".

Tras indicar que la "mayor garantía" de Andalucía "es el PSOE-A", Díaz ha vuelto a criticar "el último hachazo" de 450 millones de euros que supondrá para la comunidad el objetivo de déficit fijado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se debe a que "a la derecha en España y en Andalucía no le agrada que aquí estemos demostrando que se puede gobernar de otra manera, que la recuperación se puede gestionar pensando en los ciudadanos".

"Abrimos una etapa donde Andalucía va a ser clave en el equilibrio territorial de España, donde tenemos que defender la financiación autonómica y la cohesión territorial, y cuanta mayor fortaleza tenga el PSOE-A, mayor fortaleza tendrá el gobierno de Andalucía para defender los intereses de esta tierra, que no pretende ser más que nadie pero que no está dispuesta a ser menos que nadie", ha manifestado Susana Díaz.

"ARRIMAR EL HOMBRO" DESDE ANDALUCÍA

De este modo, ha instado a pensar que "hay unas municipales dentro de dos años" y que "los ciudadanos necesitan de alcaldes que sigan transformando sus municipios con proyectos progresistas", refiriéndose igualmente a las elecciones autonómicas que se celebrarán dentro de dos años y donde "llegaremos con los deberes cumplidos, con la palabra que le dimos a los andaluces hace dos años cumplida también, y demostrando que esa recuperación solo es posible pensando en la gente".

Tras vaticinar que Andalucía "bajará de los 800.000 parados" y resaltar que la semana próxima "vamos a tener un buen dato de nuevo de paro registrado", Díaz ha asegurado que, para conseguir todo esto, "Andalucía necesita que el PSOE-A esté fuerte". "La mejor manera de contribuir al PSOE de España es ganando en Andalucía, arrimando el hombro desde Andalucía, ganando elecciones y ganando la confianza de la gente", ha concluido.