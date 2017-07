Parejas LGTBi podrán casarse de forma simbólica en el desfile para reivindicar el matrimonio igualitario

Parejas LGTBi podrán casarse de forma simbólica durante el desfile del World Pride a bordo del Wedding Bus, carroza de Fox que bajo el eslogan 'Shows For All; Love For All', quiere hacer de su participación una reivindicación en favor de la igualdad de derechos en todo el mundo.

Según ha informado el canal de televisión, han buscado una pareja en la que al menos uno de sus miembros proceda de un país donde el matrimonio homosexual aún no está legalizado. Esta pareja se unirá a otras que ya han confirmado su intención de realizar sus votos durante el desfile.

En este momento, sólo 24 países del mundo, incluido ya Alemania, autorizan el matrimonio homosexual. FOX, que tanto en su programación como en la de FOX Life cuenta con series de "espíritu abierto y tolerante" como 'Modern Family' o 'Anatomía de Grey' quiere convertir su presencia en el World Pride "en algo que va más allá del hecho televisivo".

Durante el recorrido, a bordo del Wedding Bus se celebrarán bodas simbólicas de varias parejas LGTBi, siempre con el "firme compromiso" de los contrayentes de legalizarlas en cuanto les sea posible.

FOX, además, quiere lanzar un reto y busca a una pareja en la que al menos uno de sus miembros proceda de un país donde aún no está legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta pareja será la última que cierre la lista de las que se casarán a bordo del Wedding Bus durante la manifestación del Orgullo Gay.

"El Wedding Bus no es otra cosa que un altar simbólico donde una selección de parejas podrán pronunciar sus votos durante el desfile, pero además es también una acción para reivindicar la plena igualdad de derechos para todos", ha indicado la directora de Marketing de FOX Networks Group España, Cristina Miquel.