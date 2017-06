Montoro rechaza bajar el IRPF y Ciudadanos se levanta de la negociación de techo de gasto

El equipo económico de Ciudadanos se ha levantado de la negociación del techo de gasto de 2018, después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le dijera este miércoles en su primera reunión que no acepta su condición de bajar el IRPF el año que viene.

El secretario general de Cs, José Manuel Villegas; el responsable del Área de Economía y Empleo del partido, Luis Garicano; y los portavoces de Economía y Hacienda en el Congreso, Toni Roldán y Francisco de la Torre, respectivamente, han transmitido a Montoro y a su equipo que "como condición para apoyar el techo de gasto, debe aprobarse una bajada del IRPF para los trabajadores en 2018".

Sin embargo, según ha informado Ciudadanos, el Ejecutivo "no se ha mostrado de acuerdo con esa exigencia y no se plantea por el momento bajar los impuestos". El partido presidido por Albert Rivera ha afirmado que volverá a la mesa de negociación "si el Gobierno recifica".

Rivera ya advirtió este martes de que Cs no apoyaría el límite de gasto no financiero para 2018 si el Gobierno no aprobaba una reducción del IRPF y aceptaba seguir aplicando medidas comprometidas para la investidura de Mariano Rajoy.

En su opinión, esa medida se podría llevar a cabo gracias al crecimiento de la economía española y aprovechando que el Estado se ha ahorrado 2.100 millones de euros gracias a que el complemento salarial para jóvenes, pactado entre ambas partes para los Presupuestos Generales del Estado de 2017, van a proceder de fondos europeos. Por eso, su propuesta de rebaja fiscal ronda esos 2.000 millones de euros y se beneficiarían principalmente las rentas más bajas.

EL GOBIERNO DICE QUE SE HARÁ CUANDO SE PUEDA

Fuentes de Moncloa explicaron este martes que la voluntad del Gobierno es bajar los impuestos "en cuanto se pueda" y lo permita la consecución de los compromisos de déficit con Bruselas y la consiguiente salida de España del procedimiento de déficit excesivo, prevista para el año que viene.

En este sentido, recordaron al líder de la formación naranja que la aprobación del techo de gasto, que tendrá lugar en un Consejo de Ministros extraordinario el próximo lunes 3 de julio, es un "compromiso" adquirido con Bruselas que hay que cumplir, por lo que creen que lo "razonable" es que los partidos que estén a favor de satisfacer los compromisos europeos lo respalden.