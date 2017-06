PNV y PSE rechazan que Bilbao homenajee a Miguel Ángel Blanco

El portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Luis Eguíluz, ha puesto en duda el "verdadero compromiso" del Gobierno presidido por Juan Mari Aburto con las víctimas de ETA, tras "el desmarque" de PNV y PSE de una moción presentada al pleno de este jueves en la que los populares piden instalar en la Villa un monolito o placa de recuerdo por los 20 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco.

En rueda de prensa para presentar la mociones que los populares llevarán al pleno, Eguiluz ha lamentado la respuesta de PNV y PSE a la iniciativa del Partido Popular de hacer "un homenaje mediante un monolito o una placa, así como una declaración institucional en reconocimiento y recuerdo del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA y de la masiva reacción social que supuso el inicio del fin de la banda terrorista y que marcó un antes y un después".

El PP ha registrado una proposición por los 20 años del asesinato de Blanco y de la manifestación multitudinaria contra ETA, que se debatirá y votará este jueves en el pleno, pero, según Eguíluz, como "única y decepcionante" respuesta por parte del Gobierno municipal de Aburto, han obtenido "una enmienda de modificación que rehuye dar cumplimiento a lo que pide el Partido Popular".

"La respuesta de PNV y PSE es decepcionante porque han presentado una enmienda a la proposición y rechazan la instalación de una placa o un monolito en recuerdo de Miguel Ángel Blanco y de la reacción cívica", ha criticado, para añadir que "este desmarque nos hace dudar de cuál es el grado de compromiso de nuestro equipo de Gobierno en relación con las víctimas de ETA".

Eguíluz ha indicado que "cuando se hace desde este Gobierno un continuo recordatorio sobre guerra civil y se celebran reuniones discretas sobre todo tipo de víctimas, en las que el PP sí participa, en cambio no hemos sido llamados por el Gobierno Aburto para buscar un acuerdo o una tercera vía, no ha habido ninguna voluntad de acuerdo, por tanto, no apoyan la proposición, no están de acuerdo con el homenaje a esa reacción cívica, no están de acuerdo con que aquello supuso un antes y un después y que supuso el principio del fin de ETA".

Tras advertir que no va a "consentir que nadie escurra el bulto con respecto a este asunto", ha precisado que el PP quiere que "se recuerde ese antes y después de la lucha contra ETA por el apoyo social a las fuerzas de seguridad y porque, por primera vez, el entorno terrorista se sintió acosado y se deslegitimó el terrorismo en todos los ámbitos". "El ciudadano fue más consciente que nunca que cualquiera podía ser víctima de ETA", ha recordado.

El portavoz del PP ha indicado que "igual es hora ya" de que el Gobierno Aburto sustentado por PNV y PSE "fuerce" a Bildu a "desmarcarse de ETA". Eguíluz ha destacado que el PP "participa en todas las reuniones para actos de Memoria y condena todos los terrorismos", mientras que Bildu "no condena aún hoy los asesinatos de ETA".

Eguiluz ha recordado que la manifestación por la liberación de Blanco es "la mayor que ha vivido Bilbao". "Se calcula que más de medio millón de personas, que salieron a la calle para intentar torcer el brazo de ETA para que no matara el concejal de Ermua. Aquello fue una ejecución en directo y aquella manifestación fue un hito y supuso un antes y un después en la lucha contra ETA. El principio del final de la banda terrorista fue aquel secuestro, aquel asesinato y aquella manifestación", ha concluido.