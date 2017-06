Bárcenas abronca al Congreso por la "torpeza" de investigar casos que se están juzgando

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha abroncado este lunes a la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal de los 'populares' por cometer la "torpeza" de poner en marcha este órgano mientras siguen abiertos casos judiciales sobre el mismo asunto y por citar a dos exresponsables de finanzas del PP que "no tienen capacidad mental" para comparecer y a otro que no tiene nada que ver, a su juicio, con el objeto de las pesquisas.

Bárcenas ha decidido acogerse a su derecho a no responder a las preguntas de los comisionados para no interferir en su defensa judicial, pero ha tomado la palabra en varias ocasiones para puntualizar las intervenciones de los diputados.

Así lo ha hecho, por ejemplo, durante el turno de la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, a la que ha querido dejar claro que él no es el "responsable" de que la comisión de investigación se haya convocado habiendo abierto "un proceso judicial que afecta a determinadas" personas.

"Y mucho menos --ha proseguido-- de llamar a declarar a dos tesoreros que no tienen capacidad mental para declarar en este momento y a un tercero que no tenía ninguna responsabilidad con los hechos que están ustedes relatando".

EXIME A SANCHÍS

Aunque no los ha citado, los tesoreros que, según Bárcenas, carecen de "capacidad mental" para declarar ante la comisión son Rosendo Naseiro, quien ocupó ese puesto entre 1987 y 1990, y Álvaro Lapuerta, que estuvo en la tesorería justo antes que él mismo.

El tercer responsable de finanzas que según el compareciente no tiene responsabilidad alguna con los hechos que investiga el Congreso porque dejó de ser tesorero "en 1986" es Ángel Sanchís. Sanchís, Naseiro y Lapuerta están citados en el Congreso el próximo 13 de julio junto con la actual gerente del PP, Carmen Navarro.

Bárcenas ha hecho hincapié en que la culpa de que él no pueda hablar en el Congreso es de los diputados. "La responsabilidad es de ustedes", ha insistido, dejando claro que no piensa renunciar a su derecho a guardar silencio para no perjudicar su propia defensa.

NI DEFENSA POR ENCIMA DE LA SOBERANÍA

"Tengo múltiples frentes judiciales y eso prima por encima de cualquier cosa, sobre la soberanía popular y sobre cualquier cosa, porque es mi derecho a mi defensa", ha sentenciado.

Eso sí, ha asegurado que estará "absolutamente encantado" de comparecer de nuevo en el Congreso para "comentar todo lo que sea necesario" cuando se resuelvan los múltiples "frentes judiciales" que tiene abiertos.