El incendio de Moguer llega al Espacio Natural de Doñana y obliga a desalojar a más de 2.000 personas

El incendio forestal declarado este sábado en el término municipal de Moguer (Huelva) ha llegado al Espacio Natural de Doñana. Se ha desalojado a casi 2.000 personas, entre los clientes de un camping, personal del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial del Ministerio del Interior (INTA) en la base de La Arenosilla, clientes y servicio del Parador Nacional de Mazagón, de otros hoteles y de casas particulares.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que ha visitado la zona, ha destacado que lo que urge es controlar el fuego en las tres próximas horas, que son claves por las altas temperaturas y el viento cambiante, y espera que el riesgo y el daño al parque "sea mínimo".

En declaraciones a los periodistas en el Puesto de Mando, ubicado en Mazagón, Díaz ha destacado que "la coordinación" entre los profesionales del Infoca "ha sido ejemplar" y espera que tenga un buen resultado.

En cuanto a las causas, ha precisado que "no se descarta el factor humano", no obstante ha remarcado que "afortunadamente no ha habido daños personales, solo materiales", mostrándose convencida de que "van a llegar al final y saber por qué un incendio de tal magnitud en una zona tan sensible para depurar responsabilidades".

Díaz ha detallado que las próximas tres horas "son de mucha sensibilidad y tenemos que estar pendientes del rumbo del incendio", no obstante ha lanzado un mensaje de tranquilidad porque "tenemos a los mejores profesionales".

Díaz ha reconocido que por la hora en la que comenzó el incendio, sobre las 21,15 horas, "solo se pudo hacer una descarga", así como que hubo ciertos momentos de preocupación para distintos espacios como el Parador Nacional de Mazagón, que "se ha podido salvar".

Díaz ha agradecido el trabajo y la coordinación de todas las instituciones, a los Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, a la Diputación, a la Delegación de la Junta de Andalucía en Huelva y a la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, por su trabajo "también a lo largo de la noche".

Díaz ha remarcado que "vemos con esperanza que a lo largo del día el trabajo sea efectivo", incidiendo en que "no hay riesgo para la población civil", así como que algunos de los evacuados "podrán volver a sus casas".

Por último, ha pedido "responsabilidad a la población porque la inmensa mayoría de los incendios tienen detrás a la mano humana", indicando además que "hace falta la sensibilidad y el compromiso como para aquellos que lo hacen de manera intencionada o de manera fortuita".

Tras recordar que a las 3,00 horas la Delegación de la Junta en Huelva pidió la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha precisado que "ahora mismo los medios que se necesitan están y está controlado otro conato en Cartaya; hay que dejarlos trabajar y que salven las tres horas próximas, que son difíciles y complicadas por la difícil variación del viento".