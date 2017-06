Los morosos con Hacienda: 4.549 deudores que deben 15.400 millones de euros

La tercera lista de morosos de la Agencia Tributaria incluye un total de 4.549 deudores, lo que supone un 4,6% menos respecto a la segunda lista, mientras que el importe global de deudas recogido el nuevo listado supera los 15.400 millones de euros, un 2% menos que en la anterior, según los datos publicados este viernes por el organismo tributario.

Respecto a la primera lista, el número total de deudores que aparecen en el tercer listado es un 6,3% inferior, teniendo en cuenta las nuevas entradas. No obstante, un total de 996 deudores que figuraban en el primer listado ya no aparecen en el tercero, de forma que más del 20% de los que aparecían en el primer listado ya no se encuentran en la situación que implicaría aparecer en el tercero.

La lista incluye a los deudores con la Hacienda Pública con deudas o sanciones tributarias de más de un millón de euros, pendientes de pago a 31 de diciembre de 2016, y que no se encuentren ni aplazadas ni suspendidas.

La primera lista de morosos se publicó el 23 de diciembre de 2015 y contenía 4.855 deudores con una mora de más de 15.600 millones, mientras que la segunda vio la luz el 30 de junio de 2016, con 4.768 deudoras y una mora superior a 15.700 millones de euros.

Del total de 4.549 deudores que figuran en el tercer listado, 338 son personas físicas por importe de más de 700 millones de euros y 4.211 personas jurídicas por importe de 14.700 millones.

EL 43% DE LA DEUDA PROCEDE DE MOROSOS EN CONCURSO

Del importe total, más de 6.600 millones de euros (el 43%) se corresponde con deuda de deudores en proceso concursal (más de 1.700 deudores, el 38,5% del total) y, por tanto, es deuda afectada por un proceso en el que las posibilidades de cobro efectivo de las deudas se encuentran mermadas mientras dure el propio proceso concursal.

En el segundo listado, la proporción era muy similar: más de 6.600 millones de euros (el 42%), con más de 1.700 deudores, el 36% del total.

Asimismo, del total de deudores de la lista, en relación con 904 deudores principales se han realizado derivaciones de responsabilidad subsidiaria o solidaria a terceros distintos del deudor principal por un importe de casi 1.700 millones, equivalente al 11% del importe total de deuda incluida en el listado. Estas actuaciones influyen en la prolongación en el tiempo de la recaudación de dichas deudas.

En el segundo listado la proporción era muy similar: 881 deudores principales; deuda objeto de derivación por un importe cercano a los 1.700 millones (10,7% del total de deuda incluida en el listado). El número de deudores con respecto a los cuales se ha derivado responsabilidad a terceros ha aumentado un 9,5% en el tercer listado con respecto al primero