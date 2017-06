Bárcenas se acogerá a su derecho a no declarar en la comisión de investigación sobre el PP

Bárcenas (c) al fondo, en los tribunales.

El extesorero del PP Luis Bárcenas optará el próximo lunes 26 de junio por acogerse a su derecho a no declarar en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular partido ya que este mismo asunto se está investigando ya en los tribunales.

Según han informado a Europa Press fuentes cercanas al extesorero 'popular', Bárcenas cumplirá con su obligación de asistir a dicha comisión que comienza la semana que viene en el Congreso de los Diputados y cuyo primer día se ha reservado por completo para su testimonio.

Bárcenas es un persona clave en esta comisión de investigación no sólo por ser una de las personas que ha controlado las cuentas del PP durante 30 años, como gerente primero, a las órdenes del entonces tesorero Álvaro Lapuerta, y como sustituto de éste después.

El que fuera senador por Cantabria es uno de los principales imputados en el 'caso Gürtel' en la que se está juzgando las adjudicaciones públicas de las que se benefició el empresario Francisco Correa por su relación con altos cargos de la formación política en las que se analiza cómo se ha financiado la formación política.

Además, tras dar a conocer sus anotaciones sobre la contabilidad paralela del PP, conocidas como los 'Papeles de Bárcenas', la Audiencia Nacional decidió investigar sobre la posibilidad de que el partido contase con una 'caja B'.

¿PACTO?

El Gobierno y el PP han tildado este jueves de "ofensa" y "necedad" que se mantenga que los 'populares' han pactado con extesorero del PP Luis Bárcenas que no declare cuando comparezca el lunes ante la comisión de investigación del Congreso sobre las finanzas del PP.

"Eso es ofensivo, si alguien quiere decir esto tendrá que probarlo porque está imputando un delito", ha comentado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en los pasillos del Congreso, antes de recomendar a quien sostiene ese tipo de cosa que se lo "piense mejor".

De su lado, el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, ha asegurado que su partido no ha negociado con Bárcenas "ni antes ni ahora" y que no lo hará "nunca". "Y me molesta mucho que haya gente que pueda pensar eso o ni tan siquiera insinuar semejante necedad", ha apostillado.