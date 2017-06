Arenas, Rato, Mayor Oreja y Acebes se desvinculan de irregularidades en PP y niegan cualquier relación con las anotaciones de Bárcenas

Los exministros del PP Javier Arenas, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato han rechazado este martes en su declaración en calidad de testigos en el juicio de la trama Gürtel conocer la existencia de una financiación irregular en el seno de la formación y han negado categóricamente haber recibido instrucciones para facilitar adjudicaciones de contratos desde sus respectivos ministerios a empresas cercanas a la trama que juzga la Audiencia Nacional.

Los cuatro exdirigentes del PP han sido citados a declarar en esta octogésima tercera sesión de la vista oral a petición de uno de los principales acusados, Luis Bárcenas, para que explicaran las tratos de favor a empresas relacionadas con el cabecilla de la trama, Francisco Correa, si bien han precisado ante el tribunal que "jamás" y "nunca" se produjeron órdenes desde la tesorería de la formación relacionadas con esta cuestión.

Así, el exministro de Administaciones Públicas y secretario general del Partido Popular entre 1999 y 2003 ha insistido durante el interrogatorio -el más largo de los cuatro-- que no participó en la organización de las campañas electorales del PP en 2003 ni en las andaluzas de 2004 porque la organización de estos actos dependía del comité de campaña, nombrado por la directiva del partido, y al cual no pertenecía.

LA RESPONSABILIDAD DE LAPUERTA

También ha asegurado que el entonces tesorero Álvaro Lapuerta le explicó a su llegada a la Secretaría general que existían tres vías de financiación: la proveniente de ayudas públicas, de aportaciones de militantes y donaciones, si bien estas últimas "nunca" estaban condicionadas a la adjudicación de contratos ya que "nadie en el partido" tenía la capacidad de influir en estas gestiones.

El expresidente del PP andaluz, que ha sido el primero en someterse a las preguntas de las partes, ha rechazado igualmente que la formación que preside Mariano Rajoy tenga dinero en Suiza y que él haya recibido "ni un solo euro" por parte de Génova aparte de su salario como miembro de la dirección.

LAS GESTIONES ECONÓMICAS DEPENDÍAN DE TESORERÍA

Tanto Arenas como el exministro de Interior y Justicia Ángel Acebes se han desvinculado de la organización de actos electorales y del control de la tesorería ya que sus cargos eran puramente políticos, desmontando así la versión de Luis Bárcenas, que apuntó que eran conocedores de estas prácticas.

En respuesta, los dos testigos han dicho que Bárcenas dependió de su antecesor Lapuerta mientras fue tesorero del PP y que no les consta que éste influyera para lograr trato de favor de donantes de la formación.

Acebes, que ha sido el segundo en declarar, ha asegurado ante el tribunal que juzga la primera época de actividades de la trama (1999-2005) que no hizo gestión alguna relativa a la compra de acciones de Libertad Digital pagadas supuestamente con fondos de la formación 'popular'.

Además de las cuestiones relacionadas sobre la trama de la que es cabecilla el empresario Francisco Correa, las partes han preguntado a los testigos si conocían la documentación contable paralela de la que dispuso Bárcenas. Los cuatro han negado tener constancia de esta documental, también conocida como 'los papeles de Bárcenas', y que se investiga en una causa aparte en la Audiencia Nacional.

A este respecto, los exministros del Interior y Economía Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato, respectivamente, han precisado que no mostraron especial interés por la contabilidad del extesorero 'popular', para el que la Fiscalía pide 42 años y medio de prisión por su implicación en la trama Gürtel.

Concretamente Mayor Oreja ha asegurado "desconocer" por qué en esa documentación aparece una notación a nombre de "Jaime (Basta ya)" por valor de 3.000 euros. "No fue por mí seguro", se ha limitado a decir sobre si la plataforma a la que se hace mención recibió dicha cantidad.

NO HUBO DESVÍO DE FONDOS DESDE EL PP EUROPEO

Rodrigo Rato, que ha sido el último de los cuatro altos cargos en declarar, ha negado en los mismos términos una 'contabilidad B' y ha defendido que sus retribuciones salariales se hicieron de correctamente y de acuerdo a la legalidad vigente.

En este sentido, ha dicho que durante su etapa como ministro de Economía (1996-2004) era consciente de que sus subordinados se reunían con los dueños de las mercantiles aunque no les informaban de ellas porque era "gente de su confianza".

Además Mayor Oreja ha desmentido durante su turno de palabra, que apenas ha durado treinta minutos, que no solo no recibió órdenes de la dirección del partido para influir en la contratación sino que no le consta que ningún otro alto cargo le hiciera mención de estas prácticas así como que no hubo desvío alguno de fondos del PP europeo a Génova procedentes de viajes de europarlamentarios porque eran los propios parlamentarios los que gestionaban sus movimientos.

La declaración de los cuatro exministros de la época de José María Aznar ha suscitado gran interés mediático y, desde primera hora de la mañana, muchos han sido los periodistas que les han recibido a su llegada a la sede judicial en San Fernando de Henares (Madrid) aunque no han hecho declaraciones ni a la entrada ni tras su interrogatorio ante el tribunal.

Rato, que ha sido el último en llegar a la Audiencia Nacional donde fue juzgado por el caso de las tarjetas 'black', ha sido recibido a gritos por un preferentistas que le ha reprochado su gestión al frente de Bankia (donde ostentó la presidencia entre 2010 y 2012) a modo de poesía.

Se trataba de la octogésima tercera sesión del juicio de la trama que arrancó el pasado 4 de octubre y que sientan en el banquillo de los acusados al cabecilla Francisco Correa; su número dos Pablo Crespo; el responsable de Orange Market Álvaro Pérez 'El Bigotes', Luis Bárcenas y otros 33 acusados de participar en una trama de adjudicaciones públicas vinculada al Partido Popular.