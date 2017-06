El PP lanza en Twitter el hashtag "#Iglesiasfracasa"

El Partido Popular ha difundido en su cuenta oficial de Twitter un mensaje con la etiqueta "Iglesias fracasa" con motivo del debate de la moción de censura que se celebra en el Congreso, que este martes protagonizó un largo duelo parlamentario entre el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y Pablo Iglesias.

Coincidiendo con la segunda sesión de ese debate, el PP ha colgado en su cuenta oficial de la red social una foto de Pablo Iglesias sentado solo en su escaño del Congreso con gesto serio y de enfado, acompañado del hashtag '#Iglesiasfracasa'.

Este martes, el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ya avisó al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que tendrá que "asumir responsabilidades" por la "derrota histórica" que, a su juicio, va a cosechar en la Cámara con el "fracaso" de su moción de censura contra Rajoy.

"PODEMOS NO PUEDE"

El PP también utilizó las redes sociales el primer día del debate para colocar su mensajes y, sobre todo, criticar los largos discursos que ofrecieron tanto la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, como Pablo Iglesias.

Así, el PP llegó a publicar en su cuenta oficial de Twitter: "Zzzzz #Íñigovuelve", resumiendo el sopor que les producía el discurso de Irene Montero y reclamando el regreso de su antecesor, Íñigo Errejón. Cuando el discurso de Iglesias superó las dos horas, los 'populares' lanzaron el mensaje "#Irenevuelve". Y tras el 'rifirrafe' entre Rajoy e Iglesias el PP propagó etiquetas como '#Podemosnopuede".



"NO HAY ALTERNATIVA AL PP"

Diferentes miembros del PP han subrayado este miércoles que Podemos no ha logrado ganar este debate. El coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado que la moción de censura ha demostrado que no hay "alternativa" al PP.

Por su parte, el responsable de Sectorial del PP, Javier Maroto, ha señalado que el resumen de "la moción de tortura de Pablo Iglesias" es que se "enemistado con todos innecesariamente y no ha logrado cambiar nada". "Iglesias es el primer candidato cuyos únicos apoyos son de dos partidos que quieren romper España: Bildu y ERC", ha apostillado después.