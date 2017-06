Iglesias avisa a Rajoy de que pasará a la historia como "el presidente de la corrupción"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha avisado a Mariano Rajoy de que pasará a la historia como "el presidente de la corrupción" y ha explicado que la moción de censura que debate este martes el Congreso tiene como objetivo "juzgar una época" en la que el PP representa, según ha reprochado, "lo malo conocido y el miedo".

"Están hundiendo a España y frustrando a los jóvenes. Están usando el miedo para robar. Pero se está acabando la historia del miedo en el país. España vive un momento muy especial en su historia y hoy estamos juzgando una época", ha advertido Iglesias en su primera intervención desde la tribuna como candidato en la moción de censura.

Iglesias ha utilizado la gestión de los ayuntamientos gobernados por Podemos y sus socios como ejemplo de que "se puede gobernar de otra forma "más eficiente y más moderna". "Seguro que haremos algunas cosas mal, pero nosotros no robamos", ha ofrecido.

Según ha lamentado, "no es normal" que el partido que sostiene al gobierno haya acudido a las elecciones "financiado ilegalmente", que todos sus tesoreros menos uno estén siendo investigados por corrupción o que el presidente envíe mensajes de ánimo a corruptos. "Podemos no estar ideológicamente de acuerdo, pero no es normal", ha sostenido después de repasar los números del Congreso para evidenciar que "si hubiera voluntad política" el PP "mañana podría estar fuera del Gobierno".

Con este objetivo, el líder de Podemos se ha dirigido a los socialistas durante su intervención inicial, a quienes ha llamado a un acuerdo para sacar al PP del gobierno tras haber fracasado el intento de hace un año después de las elecciones. "Asumo los errores que pude cometer. Les pido que asuman los suyos y trabajen con nosotros", ha tendido la mano.