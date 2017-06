Tráfico prevé restricciones a los conductores noveles: que no beban ni conduzcan de madrugada

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado que la Dirección General de Tráfico (DGT) está estudiando imponer "restricciones más estrictas" con respecto al consumo de alcohol en carretera, la conducción nocturna o al límite de velocidad, con el objetivo de reducir y evitar la siniestralidad en las carreteras de conductores jóvenes y, sobre todo, los noveles.

Actualmente, la tasa máxima de alcohol permitida en conductores es de 0,25 miligramos por litro en aire espirado, para conductores generales, mientras que para conductores noveles es de 0,15 miligramos por litro en aire espirado.

En cuanto al límite de velocidad, los noveles, que deben identificarse con la 'L' en el vehículo durante un año, no tienen restricciones, ya que la limitación a circular a un máximo de 80 kilómetros por hora se eliminó en 2011 con la llegada del carné por puntos.

La DGT no descarta implantar la tasa 0 de alcohol en sangre para los conductores que no tienen experiencia. Por su parte, el titular de Interior añadió que otro objetivo sería "introducir un sistema gradual en la obtención del permiso de conducción", al estilo de lo que sucede en países como Luxemburgo, Noruega o Suecia, donde un conductor no obtiene la licencia de primeras, sino que al cabo de seis-doce meses del examen, debe superar otra prueba más exigente, en la que tiene que enfrentarse a un simulador o a un duro ejercicio de frenadas.