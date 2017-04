Rajoy dice que irá "encantado" a declarar y que es "un acto de pura normalidad"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado este jueves que irá "encantado" a declarar como testigo ante el tribunal que enjuicia la primera época de la trama Gürtel y ha asegurado que esa declaración es "un acto de pura normalidad".

Rajoy no ha precisado si declarará en persona o por videoconferencia, sino que ha dicho que estará "a lo que diga el tribunal", y ha rehusado comentar el cambio de criterio que se ha producido en la Audiencia Nacional, que hasta ahora había sido partidaria de no citarle. Según ha dicho, no comentará la decisión, le parezca "razonable o no". Rajoy se ha expresado así en declaraciones a los periodistas en el marco de la Asamblea de la CEOE.