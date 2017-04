PP asegura que Cifuentes "ha dado un ejemplo de transparencia y regeneración"

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha afirmado este jueves que la 'Operación Lezo', en la que ha sido detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, ha podido ser ejecutada gracias a la acción de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, quien ha dado "un ejemplo de transparencia y regeneración" en un acto "pionero en España" y de "valentía".

"Ella --Cifuentes-- ha sido la que hace un año envió un escrito a la Fiscalía, y puso en conocimiento unos hechos que podían ser irregulares, y ella ha generado todo esto", ha explicado Ossorio a los medios de comunicación en la Asamblea de Madrid.

Además, Ossorio ha comparado la actitud de la presidenta regional con la que adoptó el PSOE en el caso de los ERE. "En el caso de los ERE de Andalucía hubo que sacar con forceps al PSOE la información", ha indicado, para añadir a continuación que la actitud de la presidenta regional es "algo sin precedentes" y ha retado "a ver cuándo el PSOE ha hecho algo de esto".

Preguntado por su estado de ánimo tras la detención de González, Ossorio, que fue consejero de Economía con él, ha indicado que "cuando pasa esto, como militante del PP y responsable público" se tiene un "día muy malo". También ha reconocido que aún no había hablado con Cristina Cifuentes.

Además, a pesar de que ha calificado de "espectaculares" mediáticamente los acontecimientos sucedidos en las últimas horas, ha indicado que hay que "ser prudentes y esperar a que sigan las investigaciones judiciales y que se aclare lo que haya podido suceder".

Respecto a qué relación mantenía con el expreisdente regional, Ossorio ha indicado que "mentiría" si dijera que no trabajó "bien con él". "Sé que hoy no es políticamente correcto, pero trabajaba bien con él, era un hombre que se conocía los temas, que trabaja muchísimo, y sus decisiones me parecían acertadas", ha reconocido el portavoz popular. Del mismo modo, ha asegurado que "nunca" pensó que pudiera pasar algo así, ya que "nunca" dio crédito a los "rumores".