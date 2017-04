Aguirre asegura que el exviceconsejero de Presidencia no era de su "confianza"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha asegurado este jueves ante el tribunal que juzga a los 37 acusados por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) que el exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo no era una persona de su "confianza", sino alguien que tenía experiencia en la organización de actos del PP.

Así lo ha dicho Esperanza Aguirre a preguntas de la fiscal Anticorrupción Concepción Nicolás, durante su comparecencia como testigo en la vista oral, en la que ha destacado que ella no se ocupaba "en absoluto" de organizar la parte logística de los actos en los que participaba en calidad de presidenta regional. "No me he ocupado nunca, ni creo que se haya ocupado nunca ni un presidente autonómico, ni un ministros, ni un alcalde", ha destacado la dirigente 'popular' que ha destacado en varias ocasiones en que el Gabinete técnico de Presidencia recibía las propuestas de diversas Consejerías y era ella en última instancia la que decidía si acudía a los actos propuestos por razones "políticas y de oportunidad".

Preguntada por la colaboración "activa" de López Viejo como director adjunto en la campaña electoral de octubre de 2003 -tal y como él destacó durante su declaración- Aguirre ha dicho que no lo puede confirmar. "¿Colaboró de forma activa?", ha cuestionado la fiscal, a lo que Aguirre ha contestado: "No le puedo decir". "López Viejo no era una persona de mi confianza, pero era una persona que era conocida por como organizaba los actos, eso sí", ha subrayado.

Asimismo, ha apuntado que Juan Carlos Vera fue su director de esa campaña electoral y que fue ella misma quien le designó. Aguirre ha comparecido este jueves bajo la circunstancia de lo que "pueda aportar sobre los hechos" en cuestión y no por su condición política, según subrayó el tribunal en el auto en el que se aceptó la prueba, que había solicitada por la Fiscalía.