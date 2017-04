Junqueras amenaza con una declaración unilateral de independencia si no hay referéndum

El vicepresidente del Gobierno de Cataluá y conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha afirmado este martes que es posible que la Generalitat declare unilateralmente la independencia si el Gobierno central prohíbe la celebración del referéndum.

Lo ha dicho en el almuerzo-debate Moment Zero con el economista Xavier Sala i Martin, que ha defendido que, si el Estado no permite celebrar el referéndum, la Generalitat puede proclamar la independencia de manera unilateral teniendo en cuenta el resultado del único referéndum que pudo hacerse, en referencia al 9N.

Junqueras ha respondido que esa posibilidad está en su programa electoral de las pasadas elecciones autonómicas, como cláusula de desbloqueo, y ha añadido: "Somos partidarios siempre de respetar los compromisos que tenemos".

En cualquier caso, ha apelado a la unidad institucional y a la movilización social --que ha calificado de imprescindibles-- para "celebrar y ganar" el referéndum sobre la independencia de Catalunya, y ha afirmado no tener la percepción de que se hayan tirado los trastos a la cabeza entre partidos por la grabación filtrada del coordinador organizativo del PDeCAT, David Bonvehí.

ACEPTAR EL 'SÍ' Y EL 'NO'

Ha agregado que "para llegar aquí han hecho falta muchos esfuerzos, y harán falta más porque llegarán momentos que serán seguro complejos", y la clave está en la unidad de acción y la capacidad de movilización social ante cada decisión del Govern y del Parlament, organismos que también deben decidir teniendo en cuenta la movilización social.

Ha insistido en que el Ejecutivo catalán quiere que vote toda la ciudadanía, tanto si está a favor como en contra de la independencia, y que cuando el Gobierno central dice que no quiere que se vote está diciendo que no le interesa lo que piense o diga la gente: "Si gana el 'no', aceptaremos el resultado. Queremos escuchar la opinión de la gente y ser consecuentes con la opinión de la mayoría".