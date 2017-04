Un senador de Bildu ve más grave los asesinatos de los GAL que los de ETA y exige al Estado pedir perdón

El senador de EH Bildu Jon Iñarritu ha admitido este miércoles que a él, personalmente, le parece "muchísimo más grave" que gobiernos que tienen la "obligación de proteger a la ciudadanía" asesinen, valiéndose de "fondos públicos", a personas, como hicieron los GAL en España.

En una entrevista en TVE ha defendido que se evite hablar de victoria o derrota tras el desarme de la banda para que "nadie tenga la tentación de volver a coger un arma".

Iñarritu cree que, llegados a este punto del desarme de ETA, sería necesario comenzar a esclarecer "todas aquellas conculcaciones de Derechos Humanos que han existido, sin equiparaciones pero sin exclusiones, ya sean de ETA o del terrorismo de Estado" o de las "torturas" que, según sostiene, han inflingido las fuerzas de seguridad a detenidos por vinculación con la banda terrorista.

QUE TODOS, TAMBIÉN EL ESTADO, PIDAN PERDÓN

Tras señalar que no tiene motivos para pensar que el desarme de ETA no es total, ha subrayado que vería "positivo" que todos aquellos que hayan cometido violaciones de Derechos Humanos pidan "perdón" a las víctimas. "Hablo de ETA pero también del terrorismo del Estado", ha insistido.

Preguntado por las declaraciones que el etarra Josu Zabarte, conocido como 'El Carnicero de Mondragón', efectuó en una entrevista en 2014, en la que aseguró que él no había "asesinado", sino "ejecutado" y que no se arrepentía de ello, Iñarritu ha indicado no compartir tal afirmación.

No obstante, ha valorado el hecho de que Zabarte estuviera presente en los actos del sábado pasado en Bayona apoyando el desarme de la banda.

Iñarritu ha reconocido que ETA ha sido el "agente" que más víctimas ha producido en décadas recientes, pero ha precisado que en la historia de España el agente más violento ha sido el franquismo.

El senador de Bildu también ha reivindicado que "ya es hora" de terminar con la política "de venganza" de dispersión de los presos etarras.