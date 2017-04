Pedro Sánchez asegura que el PSOE "no volverá a ser un partido ganador" hasta que "cumpla con la palabra dada"

El ex secretario general del PSOE y candidato a las primarias del partido, Pedro Sánchez, se ha mostrado convencido este domingo de que el PSOE "no volverá a ser un partido ganador" hasta que no tenga dirigentes que "cumplan con la palabra dada". "Yo quiero un partido socialista que sea coherente, coherente... No volveremos a ser una formación ganadora hasta que tengamos muy claro que tenemos que cumplir con la palabra dada", ha manifestado Sánchez que asegura haber "pagado un precio muy alto" por cumplir con su palabra cuando dirigía el partido.

En este sentido, ha hecho hincapié en que su decisión de negarse a permitir un Gobierno del PP tras la repetición de las elecciones generales y su propuesta de consultar a la militancia pretendía "recuperar lo mejor" de la historia del PSOE y ha subrayado que su propuesta es convertir estas consultas en obligatorias. "Pablo Iglesias, nuestro fundador, ya consultaba sobre los pactos postelectorales a sus militantes", ha indicado en un acto con militantes y simpatizantes en la localidad madrileña de Los Santos de la Humosa.

Según Sánchez, la propuesta de su candidatura no es realizar "un giro a la izquierda" desde el PSOE sino "que el PSOE vuelva a ser un partido de izquierdas" y ha puesto como ejemplo al primer ministro portugués, António Costa, para manifestar que existen alternativas a la gran coalición en un contexto de "encrucijada" y de "crisis de la socialdemocracia" por la que atraviesan los partidos socialistas de varios países de Europa.

En este sentido, ha hecho una referencia a algunos exdirigentes del PSOE que apoyan a otras candidaturas para las primarias al decir que estarían con él si tuvieran "35 años menos". Además, ha acusado a sus oponentes de "usar el discurso del miedo" y de decir que si gana su candidatura "se va a romper España y se va a romper el partido". "Solo volveremos a ilusionar a millones de progresistas que quieren volver a ver a un PSOE fuerte con el discurso de la ilusión, no con el discurso del miedo que es el de la derecha", ha expresado.

Por otra parte, el candidato a las primarias ha subrayado que su propuesta de mayor participación de la militancia en la toma de decisiones en el partido "no es asamblearismo" y ha hecho hincapié en que él "sigue creyendo" en las estructuras del partido pero es partidario de ampliar la participación de los afiliados. "Lo que queremos es compatibilizar la democracia representativa con la democracia participativa", ha asegurado.