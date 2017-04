Se enfrenta a mil euros de multa por acusar a una profesora en un grupo de Whatsapp de "comerse el bocadillo" de su hijo

La madre de un alumno de 5º de infantil del colegio plurilingüe Carrasqueira, en el barrio costero de Vigo, Coruxo, se enfrenta a una multa de 1.095 euros por enviar un mensaje en un grupo de Whatsapp de la clase en el que acusaba a la maestra de su hijo de haberle zarandeando y haberse comido su bocadillo, según ha publicado elfarodevigo.es.

La mujer, que fue alumna del mismo colegio, escribió en dicho grupo en enero de 2016 el siguiente mensaje: "Os voy a decir lo que está sufriendo mi hijo. La profesora G. H. se dedica a zarandearlo de malas formas, a tirarle del brazo, se burla de él, le come el bocadillo... Con esto quiero decir que controléis a vuestros hijos y les preguntéis por esta individua".

El mensaje se difundió como la pólvora y pronto fue visto por la profesora. La madre intentó disculparse en el mismo grupo, pero la maestra no aceptó las disculpas y decidió demandarla por injurias y calumnias.

Durante la vista oral, la denunciada, a su vez antigua alumna del colegio, reconoció haber escrito el whatsapp pero nunca con "ánimo de ofender". "Solo puse lo que mi hijo me decía, para saber si también pasaba con otros alumnos", explicó la mujer en su declaración.

Una semana después de lo ocurrido, según revelaron varios de los implicados en el caso, hubo una disculpa por parte de la madre del alumno tanto personalmente como por el grupo, sin embargo no fue del agrado de la profesora denunciada. "Ella se disculpó en el whatsapp por poner ese mensaje, pero no por el contenido. Este comentario ha supuesto un agravio a mi credibilidad, he perdido peso y ha generado comentarios de padres contra mi persona que no son ciertos", relataba entre sollozos la maestra, quien lamentaba que este episodio había "roto la magia" de la clase.