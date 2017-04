Rajoy pide" desconfiar de los adanes" que cuestionan la unidad nacional y destaca 5.000 millones más para las CCAA

El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha pedido este domingo "hablar bien de España" y "desconfiar de los adanes" que cuestionan la unidad nacional y que "se creen que hasta llegaron ellos no había nada porque no es verdad". Además, ha reclamado seguir con las reformas que han permitido "dejar atrás la crisis" y poder destinar este año 5.000 millones más a las comunidades autónomas para educación y sanidad.

Rajoy ha realizado estas declaraciones en la clausura del XIV Congreso Regional del PPCV, que se celebra durante este fin de semana en el Palacio de Congresos de Valencia y en el que ha recalcado que era "complicado gobernar sin recursos" pero que ahora "se podrá hacer algo que cuando se estaba en la indigencia" gracias a los 70.000 millones más de recaudación y que las prioridades son "la creación de empleo, sanidad, educación justicia y dependencia".

Por ello, ha reclamado responsabilidad a la oposición para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 y que no ocurra lo mismo que con la reforma de la estiba, en la que "un parlamento le dijo a un tribunal de justicia que no estaba conforme a cumplir sus resoluciones".

"Esta legislatura es diferente, hay que pactar y lo hacemos desde la responsabilidad el que gobierna y que el que no, el que toma las decisiones y el que está en la oposición", ha aseverado.

APELA AL SENTIDO COMÚN

En ese sentido, Rajoy cree que "la situación de nuestra economía va mejor que antes e irá mucho mejor en el futuro próximo si actuamos todos, no solo el Gobierno, con un mínimo de sentido común". De hecho, ha asegurado que "si todos ponemos de nuestra parte" España crecerá al menos al 2,5%, más que Alemania, Francia e Italia; se crearán 508.000 puestos de trabajo, lo que permitirá llegar a los 20 millones de personas trabajando.

Para el jefe del Ejecutivo, la crisis "quedó atrás" y ésta ha sido la "peor" vivida en décadas porque "jamás" se había tenido cinco años de crecimiento negativo ni se había perdido el 10% del Producto Interior Bruto (PIB), ni se habían perdido 3,4 millones de puestos de trabajo, ni dejado de recaudar 70.000 millones de euros, una cifra que confía en poder volver a ingresar este año.

Al respecto, ha destacado que a lo largo de los dos últimos años España ha crecido por encima del 2%, el mayor incremento de la Unión Europea y el doble que la zona euro y ha resaltado que este año se recuperará el 10% del PIB perdido y la recaudación volverá a los niveles de 2007 "que se dice pronto".

Rajoy ha resaltado además que hay datos que les "animan a perseverar" como el crecimiento de 517.000 españoles afiliados más a la Seguridad Social, la vuelta del crédito, y las tasas de exportación y motor.

EL FLA, MUESTRA DE "ESPÍRITU SOLIDARIO"

Ante la amenaza de quiebra no solo de España sino de varias Comunidades Autónomas, el 'popular' ha recordado el Gobierno "tuvo que ayudarlas" con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), ya que algunas de ellas no podían "atender a sus vencimientos de deuda ni podía pagar a sus proveedores y ha señalado que este mecanismo es "un ejemplo de cómo se plasma el espíritu solidario" de la Constitución.

Del mismo modo, ha lamentado que "ahora los adanes que proliferar por doquier se han empeñado en poner en tela de juicio" la Constitución de 1978 cuando es la carta maga de un país "democrático, con libertad y con derechos".

Mariano Rajoy ha recalcado así que el PP es un partido que defiende "la unidad de su nación y la soberanía nacional". Por contra, ha criticado a quienes quieren dar a la Constitución un procedimiento para limitar la unidad nacional y ha apuntado que eso solo ocurrió en la Unión Soviética, Yugoslavia y Etiopía.

EL 'BREXIT', "DECISIÓN EQUIVOCADA"

Por otro lado, ha reprochado la decisión, en su opinión, "equivocada" del 'Brexit' --la salida del Reino Unido de la UE-- que "muchos lamentamos pero que respetamos porque esa es la democracia" y ha advertido de que ahora el Reino Unido deberá "apencar" con las consecuencias. "Todo el mundo es responsable y sufre las consecuencias de sus actos y no es lo mismo estar dentro que fuera de Europa y el que está dentro está mejor que el que está fuera", ha constatado.

Lo que más le preocupa son los derechos de los españoles que viven en el Reino Unido, aunque ha recordado que son más los británicos pero viven aquí, y ha señalado que también quiere en el futuro que se mantenga "una buena relación" comercial, de seguridad, y en la lucha contra el terrorismo".

Rajoy ha recordado que el Reino Unido es "muy importante" para España por ser el "primer destino en el mundo de inversiones, el cuarto al que más exportados" y el 22% de los turistas que recibe España. "Ahora llega la negociación", ha señalado. Por ello, ha pedido hablar "bien" de Europa ante la "proliferación" por "todas partes de personas que han decido que no nos conviene".

"HABLEMOS BIEN DE EUROPA Y DEJEMOS LO OTRO A LE PEN"

"Pues yo digo que nos conviene, que es el mejor proyecto político que se ha hecho en siglos, y que en los 60 años anteriores al tratado de Roma hubo dos guerras mundiales y desde entonces hay un espacio de paz, progreso, libertad y democracia como no hay en ningún lugar del mundo", ha evidenciado Rajoy, que ha concluido: "Por tanto hablemos bien de Europa y dejemos lo otro a los Le Pen, Grillo, Farage , y a otros que no cito para que no digan que los cito".

Mariano Rajoy ha insistido en que Europa es "la primera potencia comercial del mundo" y "la que más y mejor atiende a las personas" gracias a sus sistema de pensión y de protección social y "por eso todo el mundo de todos los continentes quieren venir a Europa". "Si quiere venir por algo que será", ha apostillado: "Europa es nuestra casa y es lo que nos interesa".