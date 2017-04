Garicano dice que el Gobierno no rebaja el IVA del cine porque se dejarían de ingresar 300 millones

El asesor económico de Ciudadanos, Luis Garicano, ha afirmado este viernes que el Gobierno no rebajará el IVA del cine en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 porque supondría dejar de ingresar 300 millones de euros, frente a los 50 que suponen los espectáculos en directo.

"Hemos conseguido que no se suban impuestos, pero hasta ahí no llegamos porque al Gobierno no le salen las cuentas", ha dicho en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha negado que excluir al cine de la rebaja del IVA cultural -del 21 al 10 por ciento- sea un "castigo político". Es más, ha asegurado que Ciudadanos es "defensor a ultranza" de la cultura y que la considera una "parte integral" de su idea de una economía del conocimiento.

Garicano se ha mostrado satisfecho por el acuerdo alcanzado con el Gobierno para las cuentas públicas y ha destacado que el Ejecutivo ha desistido de subir impuestos a hidrocarburos y bebidas azucaradas. Pero además, ha señalado que "el giro clave es que no se gasta el dinero a lo loco" y no hay despilfarro.

Es más, cree que con este acuerdo presupuestario se inicia "una nueva etapa" en la legislatura. Además, se ha mostrado convencido de que España cumplirá en 2017 el objetivo de déficit, porque "la recaudación va muy bien" y por los impuestos que el Gobierno subió a finales del año pasado. Con todo, ha desvelado que, en sus conversaciones con los ministros de Economía y Hacienda, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, les ha dejado claro que Ciudadanos será "responsable" si "la cosa se desviara" y hubiese riesgo de no cumplir el objetivo de déficit: "Podríamos hablar de cómo cerrarlo".

No obstante, preguntado si eso implica que Ciudadanos estará dispuesto a subir algún impuesto, ha puntualizado que ellos no están a favor de subir ninguno sino de ahorrar suprimiendo "duplicidades". De hecho, ha recordado que el acuerdo que Cs firmó con el PSOE en febrero de 2016 para intentar un Gobierno progresista fue más lejos contra las diputaciones de lo que está dispuesto a ir el PP.